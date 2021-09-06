Марат Хусаинов назначен первым заместителем министра обороны РК – начальником Генерального штаба ВС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хусаинов Марат Рахимович назначен первым заместителем Министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Хусаинов Марат Рахимович назначен первым заместителем Министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Хусаинов Марат Рахимович родился 20 мая 1967 года в Карагандинской области.

В 1988 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище.

В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск ВС РФ.

В 2010 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.