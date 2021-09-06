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    12:17, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Марат Хусаинов назначен первым заместителем министра обороны РК – начальником Генерального штаба ВС РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хусаинов Марат Рахимович назначен первым заместителем Министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Хусаинов Марат Рахимович назначен первым заместителем Министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

    Хусаинов Марат Рахимович родился 20 мая 1967 года в Карагандинской области.

    В 1988 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище.

    В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск ВС РФ.

    В 2010 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

    Проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.


    Теги:
    Назначения Вооруженные силы Минобороны РК Главная
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