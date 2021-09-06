12:17, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6
Марат Хусаинов назначен первым заместителем министра обороны РК – начальником Генерального штаба ВС РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хусаинов Марат Рахимович назначен первым заместителем Министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Распоряжением Главы государства Хусаинов Марат Рахимович назначен первым заместителем Министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Хусаинов Марат Рахимович родился 20 мая 1967 года в Карагандинской области.
В 1988 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище.
В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск ВС РФ.
В 2010 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.