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Марат Бекетаев назначен советником Премьер-Министра РК

14 Января 2022 12:00
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Марат Бекетаев назначен советником Премьер-Министра РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Бекетаев Марат Бакытжанович назначен советником Премьер-Министра РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».



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#Правительство РК   #Назначения  
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