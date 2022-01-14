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Марат Бекетаев назначен советником Премьер-Министра РК
14 Января 2022 12:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Бекетаев Марат Бакытжанович назначен советником Премьер-Министра РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».
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