+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева

6 Февраля 2022 13:21
Поделиться:
Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что блогер Ермек Нарымбаев задержан сотрудниками ДП на транспорте в Международном аэропорту города Алматы. Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов прокомментировал задержание казахстанского блогера, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
Более 92 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса на дому Шавкат Рахмонов ярким нокаутом выиграл третий бой подряд в UFC Сказочный спектакль «Щелкунчик» представят в «Астана Балет»

«Воскресенье получилось новостным.

1. Некоторые информационные порталы с утра стали спрашивать мнение о задержании в аэропорту Алматы Ермек Нарыкбаева. Я его не знаю.

2. Но сказал, что юристы по такому поводу могут сказать, что в любом государстве есть суверенное право на свою юрисдикцию и право своей страны.

3. Как прочитал в интернете, его осудили в стране. Согласно приговору ему запрещено было выезжать за пределы места жительства. А он уехал, бежал из Казахстана в июле 2016 года. Позже апелляция изменила приговор на три года лишения свободы в колонии общего режима.

4. То есть вынесенное наказание не отбыто, не погашено. А эта информация, конечно, висит у пограничников. Вот его и задержали.

5. Как будет дальше, не знаю. Знаю, что в таких случаях нужен процессуалист, адвокат в уголовном праве.

Только в правовом поле такие ситуации и разрешаются. Будем надеяться на позитивное решение всех вопросов», - написал Марат Башимов в Facebook.




Подписывайтесь на наш канал:

#Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
Более 92 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса на дому
Шавкат Рахмонов ярким нокаутом выиграл третий бой подряд в UFC
Сказочный спектакль «Щелкунчик» представят в «Астана Балет»
Популярное
1 Что было в ночь с 4 на 5 января в Алматы: видео с подробностями появилось в сети
2 Январские события: Видео нападения на скорую помощь и пожарных появилось в сети
3 Депутаты встретились с родными задержанных во время беспорядков в Алматы
4 Аким Алматы поблагодарил работников ЦГКБ за профессионализм во время трагических январских событий
5 Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону
6 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 февраля
Читайте также
Более 50 благодарственных писем поступило в адрес костанайских патрульных
Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону
Что было в ночь с 4 на 5 января в Алматы: видео с подробностями появилось в сети
Январские события: Видео нападения на скорую помощь и пожарных появилось в сети
Депутаты встретились с родными задержанных во время беспорядков в Алматы
Аким Алматы поблагодарил работников ЦГКБ за профессионализм во время трагических январских событий
Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 февраля
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив