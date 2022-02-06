Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что блогер Ермек Нарымбаев задержан сотрудниками ДП на транспорте в Международном аэропорту города Алматы. Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов прокомментировал задержание казахстанского блогера, передает МИА «Казинформ».
«Воскресенье получилось новостным.
1. Некоторые информационные порталы с утра стали спрашивать мнение о задержании в аэропорту Алматы Ермек Нарыкбаева. Я его не знаю.
2. Но сказал, что юристы по такому поводу могут сказать, что в любом государстве есть суверенное право на свою юрисдикцию и право своей страны.
3. Как прочитал в интернете, его осудили в стране. Согласно приговору ему запрещено было выезжать за пределы места жительства. А он уехал, бежал из Казахстана в июле 2016 года. Позже апелляция изменила приговор на три года лишения свободы в колонии общего режима.
4. То есть вынесенное наказание не отбыто, не погашено. А эта информация, конечно, висит у пограничников. Вот его и задержали.
5. Как будет дальше, не знаю. Знаю, что в таких случаях нужен процессуалист, адвокат в уголовном праве.
Только в правовом поле такие ситуации и разрешаются. Будем надеяться на позитивное решение всех вопросов», - написал Марат Башимов в Facebook.
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