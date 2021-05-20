Марат Башимов: Принцип выборности – самый главный принцип демократии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принцип выборности – самый главный принцип демократии. Такое мнение высказал директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принцип выборности – самый главный принцип демократии. Это прописано во Всеобщей декларации прав и свобод человека, в других международных документах по правам человека. Поэтому, то, что Президент Касым-Жомарт Токаев заложил в основу именно выборность акимов – это очень важно. Местная демократия поощряется во всем мире. Если посмотреть на страны Европейского союза, то у них есть целые хартии по развитию местной демократии, то есть, по выборности местных государственных органов, хартии по местному самоуправлению. Поэтому, принятие данного Закона отражает курс государства на стандарты ООН, Совета Европы, ОБСЕ, которые прямо утверждают, что власть принадлежит народу, местному сообществу. Когда народ избирает местную власть, он несет коллективную ответственность за свой выбор. Институт выборности акимов детально проработан в законопроекте, внесены необходимые изменения, и все это найдет свое отражение на ближайших выборах», – сказал М. Башимов.

По его мнению, вопрос выборности акимов сельских округов еще потребует правового урегулирования. Это связано, как с большими размерами территории Казахстана, различными местными условиями. Но основные принципы, заложенные в законопроекте, как подтверждают результаты ранее проводившихся, в экспериментальном порядке, выборов, правильные. В большинстве случаев люди делали сознательный выбор, оценивая кандидатов по деловым и личным качествам. Тем не менее, необходимо проводить пропагандистскую работу, чтобы не допускались нарушения, не происходило лоббирования интересов частных лиц, не допускать проявлений трайбализма и коррупции. Выборы, в целом, должны быть направлены на благо общества. Поэтому необходим мониторинг и контроль со стороны избирательных комиссий и государственных органов.

Напомним, сегодня на пленарном заседании Сената Парламента РК принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». Закон разработан в целях исполнения поручения Главы государства и направлен на внедрение прямых выборов акимов городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов. Кроме того, законопроектом снижается порог прохождения политических партий при выборах. Теперь для получения мест в депутатском корпусе партиям достаточно собрать 5% голосов избирателей. Также будет введена графа «против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней.