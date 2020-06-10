Марат Башимов о доступе к информации в здравоохранении: Всё, что законами не запрещено, должно быть доступно
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный правовед и общественный деятель, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК, директор Института европейского права и прав человека Марат Башимов высказался по вопросу открытости информации в сфере здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Был принят Закон «О доступе к информации». В этом законе основная цель такова – все, что законами не запрещено, должно быть разрешено», - сказал Марат Башимов, выступая на дискуссионной площадке на тему: «Открытость в сфере здравоохранения: как новые тренды влияют на доступ к информации»
Поэтому, как отметил спикер, необходимо все эти вопросы проработать с практикующими медиками, руководителями.
«Потому что это касается и лекарственных препаратов, и доступа к медицине, и здорового образа жизни, и всех блоков, которые в медицине являются очень важными», - добавил Марат Башимов.
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