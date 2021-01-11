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Марат Башимов: Начинается новый этап развития общества

11 Января 2021, 09:22
Марат Башимов: Начинается новый этап развития общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наши граждане ожидают, что с новым парламентом придут и новые изменения в общественной жизни, в социальной и других сферах, жизни простых людей, считает директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов. Об этом он написал на странице в Facebook.

«Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что эти выборы должны стать шагом вперед в развитии нашей демократии. Каждые выборы — это ведь серьезный экзамен на гражданскую зрелость.

В Мажилис прошли три партии, которые прошли необходимый семипроцентный барьер.

1. Предварительные итоги явки на выборы в Казахстане - 63,3 процента. Она достаточно высокая. В Польше, к примеру, на последних выборах было чуть более 30%.

2. Граждане проявили высокую гражданскую ответственность, выросла электоральная культура. Окончательные итоги будут после окончательного подведения итогов выборов. Есть первые итоги exit poll.

3. Exit poll - используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.

4. Результаты exit poll, проведенные институтом «Қоғамдық пікір» на парламентских выборах распределились таким образом:

Народная партия Казахстана (НПК) - 9,03 процента избирателей;

партия Nur Otan - 71,97 процента;

партия «Ауыл» - 5,75 процента;

партия «Ак жол» - 10,18 процента;

политическая партия ADAL - 3,07 процента.

5. Опрос exit poll проведен по стандартной международной методике в формате интервью. Респондентам задавался один вопрос: «За какую партию вы проголосовали на парламентских выборах?»

6. Прошло голосование на избирательных участках с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Организация выборного процесса была на должном уровне. Много было молодежи.

7. Еще в ходе выборов Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что гражданская активность населения очень высокая. Кандидатов много и для них созданы равные условия. Выборы проходят на высоком уровне, в соответствии с законодательством.

8. Президент Касым-Жомарт Токаев также прокомментировал вопрос о подготовке пакета политических реформ в стране: «Реформы готовятся. Они не должны останавливаться. 15 января я выступлю с обращением к новому составу парламента. Затем состоится заседание НСОД, где по вопросам реформ также будет очень серьезный разговор», - написал Марат Башимов.

По его мнению, выборы закончились и начинается новый этап развития общества.

«Наши граждане ожидают, что с новым парламентом придут и новые изменения в общественной жизни, в социальной и других сферах, жизни простых людей», - считает Марат Башимов.


Мажилис   Молодежь   Выборы-2021  
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