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Марат Азильханов встретился с лидерами молодежных организаций

21 Мая 2021 17:50
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Марат Азильханов встретился с лидерами молодежных организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Доме Дружбы г. Алматы состоялась встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова с лидерами и активистами молодежных организаций города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи народа Казахстана.

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Во встрече приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК В. Набиев, председатель республиканской молодежной организации АНК «Жарасым» Т. Джумурбаев, лидеры молодежных организаций «Jas Otan», «Лига волонтеров Казахстана», «Медицина жастары» а также представители региональных штабов РМД АНК «Жаңғыру жолы» города Алматы и Алматинской области.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы вовлечения молодежных и студенческих организаций в деятельность АНК, предложения по контентному наполнению деятельности молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы», рассматривались новые форматы реализации молодежных проектов, а также меры по расширению социальных возможностей для молодежи.

Заместитель председателя АНК М. Азильханов отметил, что Ассамблея народа Казахстана готова выступить в качестве площадки для реализации социальных инициатив молодежи.

В завершение участники встречи выразили уверенность продолжить совместную работу по реализации молодежных проектов.


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#Алматы   #Общество   #Молодежь  
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