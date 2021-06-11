Марат Ахметжанов встретился с постоянным представителем ПРООН в Казахстане Якупом Беришем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 июня состоялась встреча председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Марата Ахметжанова с постоянным представителем ПРООН в Казахстане Якупом Беришем, передает МИА «Казинформ».

В своем выступлении председатель Агентства, поблагодарив главу офиса ПРООН в Казахстане за оказываемую экспертную поддержку, проинформировал Я. Бериша о принимаемых в Казахстане мерах по повышению эффективности противодействия коррупции.

В частности, глава Антикоррупционной службы отметил усиление превентивных инструментов, для чего принят ряд важных законодательных мер. Введен институт отставки и дисциплинарной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, восстановлена антикоррупционная экспертиза проектов НПА, изменена система поощрения граждан, сообщивших о фактах коррупции, с переходом от фиксированной к диффиренцированной, закреплена обязательность комплаенс-служб в квазигосударственном секторе.

Председатель Агентства также проинформировал представителя ПРООН, что в настоящее время в стране в соответствии с поручением Главы государства начат постепенный переход на трехзвенную модель уголовного процесса, что будет способствовать повышению гарантий соблюдения конституционных прав граждан в уголовном процессе.

В целом, по мнению главы Антикора, проводимая политика приносит свои результаты. Об этом свидетельствует и оценка Казахстана в международных рейтингах. В Индексе восприятия коррупции Казахстан поднялся на 19 позиций (со 133 до 94 места), впервые набрав 38 баллов.

Я. Бериш высоко оценил успехи страны в противодействии коррупции, отметив, что ПРООН всегда готова оказать содействие в привлечении экспертов и предоставлении международного опыта в данном аспекте.

В этой связи, актуальной является совместная работа Антикора и ПРООН в рамках проекта «Снижение уровня коррупции посредством усиления общественного мониторинга и вовлечения гражданского сектора в реализацию государственной антикоррупционной политики».

Целью Проекта является содействие повышению эффективности, прозрачности и подотчетности деятельности государственных органов посредством совершенствования механизмов гражданского мониторинга.

В завершении встречи стороны договорились продолжить консультации на экспертном уровне для дальнейшей активизации сотрудничества.