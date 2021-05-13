Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Марат Ахметжанов встретился с новым главой Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Мая 2021, 15:02
Марат Ахметжанов встретился с новым главой Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 мая состоялась встреча председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Марата Ахметжанова с новым главой Офиса программ ОБСЕ в г. Нур-Султан Фолькером Фробартом, передает МИА «Казинформ».

М. Ахметжанов подробно проинформировал главу офиса ОБСЕ о реформировании уголовного законодательства страны, которое развивается в «двухвекторной» направленности. По его словам, сегодня в стране с одной стороны, снижена репрессивность закона к тем, кто совершает впервые неопасные преступления, с другой, ужесточена ответственность за тяжкие, опасные преступления.

Как отметил М. Ахметжанов, концепция двухвекторности применяется и к антикоррупционной системе. Так, усиливается превентивная работа, а наказание за коррупционные преступления ужесточается.

В рамках расширения применения превентивных инструментов за последние годы принят ряд важных законодательных мер. Введен институт отставки и дисциплинарной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, восстановлена антикоррупционная экспертиза проектов НПА, изменена система поощрения граждан, сообщивших о фактах коррупции, с переходом от фиксированной к диффиренцированной, закреплена обязательность комплаенс-служб в квазигосударственном секторе.

photo

Говоря о дальнейшем совершенствовании законодательства, председатель Агентства указал, что в настоящее время в стране в соответствии с поручением Главы государства начат постепенный переход на трехзвенную модель уголовного процесса. На первоначальном этапе внедрено согласование с прокурором ключевых процессуальных решений, что, по словам М. Ахметжанова, сократит случаи нарушения прав граждан, а также количество лиц, вовлекаемых в орбиту уголовного процесса.

В целом, по мнению главы Антикора, проводимая политика приносит свои результаты. Об этом свидетельствует и оценка Казахстана в международных рейтингах. Так, в Индексе восприятия коррупции Казахстан поднялся на 19 позиций (со 133 до 94 места), впервые набрав 38 баллов.

В завершении встречи собеседники наметили общие «точки соприкосновения» для дальнейшего двустороннего взаимодействия.


ОБСЕ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу