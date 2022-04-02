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    14:25, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Марат Ахметжанов посетил подразделения столичной полиции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов проверил обеспечение правопорядка в столице и безопасности ее жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Посетив управление полиции Есильского района, глава МВД проинспектировал материально-техническую обеспеченность и оснащенность объекта, ознакомился с работой сотрудников и результатом внедрения трехзвенной модели уголовного процесса. Пообщался с личным составом районной полиции, обсудил вопросы модернизации.

    Также министр побывал в полку патрульной полиции города. Здесь он изучил состояние здания и служебных машин, условия для стражей порядка.

    В завершение Марат Ахметжанов встретился с акимом столицы Алтаем Кульгиновым и обсудил вопросы обновления и реконструкции старых зданий органов полиции.

    Хорошее материально-техническое обеспечение и улучшение рабочих условий сотрудников позволит им более эффективно работать по раскрытию преступлений и защите прав граждан.



    Фото: polisia.kz




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