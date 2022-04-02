Марат Ахметжанов посетил подразделения столичной полиции
Посетив управление полиции Есильского района, глава МВД проинспектировал материально-техническую обеспеченность и оснащенность объекта, ознакомился с работой сотрудников и результатом внедрения трехзвенной модели уголовного процесса. Пообщался с личным составом районной полиции, обсудил вопросы модернизации.
Также министр побывал в полку патрульной полиции города. Здесь он изучил состояние здания и служебных машин, условия для стражей порядка.
В завершение Марат Ахметжанов встретился с акимом столицы Алтаем Кульгиновым и обсудил вопросы обновления и реконструкции старых зданий органов полиции.
Хорошее материально-техническое обеспечение и улучшение рабочих условий сотрудников позволит им более эффективно работать по раскрытию преступлений и защите прав граждан.
Фото: polisia.kz