Марат Ахметжанов посетил подразделения столичной полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов проверил обеспечение правопорядка в столице и безопасности ее жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Посетив управление полиции Есильского района, глава МВД проинспектировал материально-техническую обеспеченность и оснащенность объекта, ознакомился с работой сотрудников и результатом внедрения трехзвенной модели уголовного процесса. Пообщался с личным составом районной полиции, обсудил вопросы модернизации.

Также министр побывал в полку патрульной полиции города. Здесь он изучил состояние здания и служебных машин, условия для стражей порядка.

В завершение Марат Ахметжанов встретился с акимом столицы Алтаем Кульгиновым и обсудил вопросы обновления и реконструкции старых зданий органов полиции.

Хорошее материально-техническое обеспечение и улучшение рабочих условий сотрудников позволит им более эффективно работать по раскрытию преступлений и защите прав граждан.





Фото: polisia.kz







