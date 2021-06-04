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Марат Ахметжанов: Более половины уголовных дел по сельскому хозяйству – это хищение субсидий

4 Июня 2021, 13:01
Марат Ахметжанов: Более половины уголовных дел по сельскому хозяйству – это хищение субсидий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов выступил на V Республиканском форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Марат Ахметжанов прокомментировал изменение структуры ведомства.

Он указал, что по закону на Агентство возложено три основные функции превенция, выявление и расследование. «Мы должны обеспечить качественное взаимодействие этих трех блоков, но во главе угла – превенция», – подчеркнул М. Ахметжанов.

По его словам, общим итогом работы Агентства должно стать создание культуры добропорядочности.

Также спикер отметил, что Агентство будет более активно использовать свою функцию по координации. По его мнению, именно эта функция делает Антикоррупционную службу не просто правоохранительным, а уполномоченным органом в сфере противодействия коррупции.

Кроме того, Ахметжанов сообщил, что Антикоррупционная служба разрабатывает систему оценки коррупциогенности.

По его словам, планируется ужесточение спроса с тех, кто не принимает должных мер по искоренению коррупции. Итоги прошлого года показывают, что 90% коррупционных рисков выявляется внешним анализом Антикора.

«Одним из таких рычагов будет Система оценки коррупциогенности , которую сейчас разрабатываем совместно с Генеральной прокуратурой. Это будет параметр, оценивающий эффективность деятельности акимов и министров по противодействию коррупции», – подчеркнул спикер.

По словам Марата Ахметжанова, Агентство по противодействию коррупции предложило интеграцию порталов государственного планирования и госзакупок, а также публичное размещение бюджетных заявок. Он отметил необходимость установления единых спецификаций и цен для отдельных распространенных и однородных товаров.

«При строительстве крупных объектов надо переходить к проектному планированию, как в развитых странах. Также целесообразно внедрить сопровождение бюджетных средств, начиная от выделения и заканчивая освоением. Хочешь работать с государственными деньгами – будь готов к открытости», – особо подчеркнул М. Ахметжанов.

Глава Антикора рассказал и о планируемом совместно с НПП «Атамекен» проведении анализа рисковых зон в сфере выдачи субсидий и дотаций в агропромышленном комплексе.

По его словам, это особенно актуально в свете недавно принятого Закона о выборности сельских акимов.

«За пять лет на субсидирование выделено более 1 трлн тенге. Более половины (54%) уголовных дел, возбужденных по сельскому хозяйству – это хищение субсидий», – отметил глава Антикора.
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