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Марат Ахметжанов: Более 12 тысяч граждан допрошены по январским событиям

Автор:  
Акбота Кузекбай
14 Марта 2022, 11:37
Марат Ахметжанов: Более 12 тысяч граждан допрошены по январским событиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 12 тысяч граждан допрошены по январским событиям. Об этом заявил глава МВД Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сформированы специальные следственно-оперативные группы. Ими допрошены свыше 12 тысяч граждан. Назначены более 2 тысяч экспертиз», - сообщил во время пленарного заседания Мажилиса Марат Ахметжанов.

По словам министра, изъято большое количество похищенного имущества.

«На сегодня преданы суду 229 обвиняемых. Уже осуждены 72 лица, из них, 5 – к лишению свободы», - сообщил глава МВД.

Напомним, по информации МВД, сегодня под стражей находятся 184 подозреваемых, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП.


Суды   Мажилис   Судебный процесс   МВД РК   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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