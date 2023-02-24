Марат Абишев возглавил Службу по защите общественных интересов Генпрокуратуры РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом генерального прокурора начальником Службы по защите общественных интересов назначен старший советник юстиции Марат Абишев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Марат Баянович Абишев родился в 1979 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «международное право».

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора г.Жезказган.

С 2002 по 2007 годы занимал различные должности в прокуратуре Карагандинской области, затем до 2009 года работал в Генеральной прокуратуре.

Работал судьей в Восточно-Казахстанской области.

С 2010 года последовательно занимал должности старшего прокурора, начальника отдела, заместителя начальника Департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры, был заместителем и первым заместителем прокурора Костанайской области.

До настоящего назначения работал заместителем руководителя Аппарата Генерального Прокурора.

Стаж в государственной службе свыше 22 лет.