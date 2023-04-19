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Маралы попали в фотоловушки в Алматинском заповеднике

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Апреля 2023, 21:17
Маралы попали в фотоловушки в Алматинском заповеднике Кадр из видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Маралы попали в фотоловушки, установленные на территории Алматинского заповедника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал EcoMedia.

Животные были замечены в ущельях Правый, Левый, Средний Талгар, Монахово, в урочищах Логунова, Малый ключ, Карабастау, также в «Долине скифов» на высоте 3400 метров над уровнем моря.

На видео можно заметить, что копытные активны на рассвете и в сумерки.

На территории Алматинского заповедника обитает около 75 особей марала.

Ранее кадры со степными рысями из фотоловушек были опубликованы на странице Устюртского государственного природного заповедника в Instagram. Редкие животные попадают в объектив фотоловушек и в нацпарке «Алтын-Эмель» - представителями нацпарка были обнародованы фото снежного барса, горных козлов, в фотоловушку также попадался тянь-шаньский бурый медведь, занесенный в Красную книгу Казахстана.


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