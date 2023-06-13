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    22:22, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Марала незаконно отстрелили в СКО

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    Фото: polisia.kz
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Беременную самку марала незаконно отстрелили в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники батальона патрульной полиции ДП СКО на территории Кызылжарского района остановили для проверки автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 62-летнего жителя Тайыншинского района. На пассажирском сиденье находился его 41-летний односельчанин. При осмотре в багажнике было обнаружено мясо животного. Мужчины утверждали, что это говядина, которую они везут в Петропавловск на продажу. Однако опытные сотрудники прибывшей на место следственно-оперативной группы отдела полиции Кызылжарского района усомнились в их словах. Было ясно, что это мясо дикого животного, скорее всего, марала.

    Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота».

    Со слов подозреваемых, отстрел самки марала был произведен в 15 км от села Макашевка Тайыншинского района. По месту жительства одного из них изъяты часть туши и ружье Caesar Guerini. Оружие зарегистрировано на имя второго фигуранта, в доме которого полицейские обнаружили следы разделки.

    «Также, по показаниям подозреваемых, найдено место, где были выброшены голова, шкура и копыта, а также сформировавшийся плод животного. Подозреваемые водворены под стражу. Напоминаем, всякая охота на территории Северо-Казахстанской области запрещена. Санкция ст. 337 УК РК подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет», — сказал начальник ОП Кызылжарского района Алихан Байкадамов.


    Теги:
    Экология Северо-Казахстанская область Животные МВД РК Закон и право
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