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Маракуйю на аквапонике вырастила павлодарская школьница

13 Января 2023, 21:00
Маракуйю на аквапонике вырастила павлодарская школьница

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Восьмиклассница СОШ №21 Павлодара вырастила более 20 видов экзотических растений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Павлодаре подвели итоги XХІI региональной научно-практической конференции школьников «Менің Отаным – Қазақстан».

Воспитанница экологического кружка BIOGREEN Дворца школьников им. М.Катаева Виктория Тюряхина выступала в возрастной группе старшего звена «Исследовательская работа». В этой секции принимали работы, содержащие результаты наблюдений, опытов, экспериментов, исследований.


Школьница подготовила научный проект «Выращивание экзотических растений».

«Виктория вырастила 27 видов экзотических растений, на созданном ею YouTube-канале «Лесная Фея» она делится опытом их выращивания», – рассказали во Дворце школьников.

Восьмиклассница провела эксперимент по гидропонному выращиванию экзотического растения маракуйи на аквапонике лаборатории «Зеленых технологий». Тропическая лиана выросла почти до потолка и хорошо себя чувствует в керамзите, без почвы.

Фото предоставлено Дворцом школьников им. М.Катаева


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