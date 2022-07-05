5 Июля 2022 18:00

Маракуйя плодоносит в ботаническом саду Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В ботаническом саду Петропавловска впервые плодоносит маракуйя. Лиана появилась в северной оранжерее полтора года назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор ботанического сада Артур Рязапов говорит, что использовали искусственное опыление для получения плодов.

«В саду маракуйя около пяти лет. Когда-то ее вместе с папайей доставили к нам из Доминиканы. Она цвела в августе прошлого года, жары не было, плоды не завязались. В этом году она зацвела в мае, была высокая температура. Мух и пчел в оранжерее нет, опыляли маракуйю искусственно. Брали пыльцу от одного цветка и переносили на другой с помощью обычной тонкой акварельной кисти – имитация брюшка насекомого – или приближали цветки ближе друг к другу. Один плод уже приобрел желтый окрас, вызревает. Два – зеленые», - проинформировал А. Рязапов.

Сейчас на лиане есть еще цветы. Теперь все будет зависеть от температуры. Сотрудники ботанического сада надеются, что плоды завяжутся и вызреют, и они смогут получить семена, чтобы посеять маракуйю. А. Рязапов отметил, что от корня лианы появились побеги – чему очень рады в оранжерее.

Экзотическую красоту маракуйе придают крупные и весьма необычные цветки с приятным ароматом, похожие на корону или звезду. В зависимости от вида они могут быть белые, голубые, фиолетовые или красные. Форма плода маракуйи бывает круглой или овальной. Существуют разновидности желтого, красного, пурпурного и зеленого цветов. Плод имеет очень сочную мякоть с большим количеством семян.