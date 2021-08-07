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Марафонка Жанна Мамажанова выступила на Олимпиаде в Токио
7 Августа 2021 07:40
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по марафону среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Казахстан в этом виде спорта представляла Жанна Мамажанова. По итогам забега, Мамажанова расположилась на 46-ом месте. Казахстанка преодолела дистанцию в 42 км 195 м за 2 часа 37 минут и 42 секунды.
На первом месте расположилась Перес Джепчичир из Кении. Серебряную награду завоевала еще одна представительница Кении Бриджит Косджей. Замкнула тройку лидеров представительница США Молли Сейдел.
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