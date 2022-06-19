Марафонцы из 24 стран и Казахстана участвуют в Nur-Sultan Half Marathon

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице проходит Nur-Sultan Half Marathon-2022. Участники вышли на старт и начали забег на площадке около ЭКСПО. Всего на марафоне собрались спортсмены из Казахстана и еще 24 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

С раннего утра на площадке перед ЭКСПО звучит зажигательная музыка, здесь собрались участники Nur-Sultan Half Marathon. Перед стартом они проводят коллективную разминку, подбадривают друг друга и желают удачи.

Участники соревнования вышли на дистанции в 211 км,10 км и 10 км скандинавской ходьбой.

Трасса официально сертифицирована Ассоциацией Международных марафонов и пробегов.

«Я проживаю в Нур-Султане, сегодня участвую в Nur-Sultan Half Marathon. Сама бегу десятку, настроение прекрасное, заряженное, бодрое. Хочу пожелать всем жителям столицы, кто участвует в марафоне, легких стартов, позитивного настроения и удачи», - пожелала перед стартом астанчанка Роза Ажикенова.

Нуркат Нариман приехал в столицу из Семея специально для участия в марафоне.

«Я уже во второй раз принимаю участие в марафоне в столице. Подготовку свою я оцениваю как среднюю, поскольку из-за работы не было много времени на это. Но думаю, все пройдет отлично. Бегу ради себя, поставил цель пробежать всю дистанцию. Призываю всех принимать участие в таких марафонах, приобщаться к спорту. Давайте вместе вести здоровый образ жизни. Всем участникам желаю только всего хорошего и здоровья», - поделился настроем Нуркат.

Участие в марафоне принимают свыше 4 тыс. спортсменов-любителей из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Павлодара, Шымкента, а также участники из 24 стран мира, в том числе из России, Украины, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, США, Южной Кореи, Великобритании, Германии, ЮАР, Эфиопии, Новой Зеландии.

«К этому марафону целенаправленно я готовился недели две. Настроение отличное, сегодня и погода замечательная. Все делается ради своего же здоровья. Бежим от компании дистанцию 21 км. В этом году в Турции я уже пробегал два раза такую же дистанцию за два часа. Желаю всем здоровья, будьте со спортом на короткой ноге, принимайте участие в таких забегах и обновляйте рекорды», - сказал житель столицы Данияр Иргусаев.

Победителей в абсолютной возрастной категории на дистанции 21,1 км ждет денежный приз, медали, грамоты и ценные призы. Первое место оценивается в 450 тыс. тенге, второе место – 400 тыс. тенге, третье место – 350 тыс. тенге.

«Бегом занимаюсь больше трех лет, это мой третий марафон. Настроение отличное, давно не было такого забега, мы его ждали. 4 тыс. участников – это очень вдохновляет. Я бегаю три года три раза в неделю, поэтому я постоянно готова. Всем участникам и жителям столицы желаю быть здоровыми и любить спорт», - отметила участница Дина Бурпиева.

Безопасность на мероприятии обеспечивается дежурством машин скорой медицинской помощи, волонтеров Общества Красного Полумесяца, веломедиков, машин ДЧС и полиции. Чистоту на старте, а также по трассе поддерживают городские службы.

Мероприятие проводится при поддержке столичного акимата.

Ранее сообщалось, что часть дорог перекроют в Нур-Султане на время проведения Nur-Sultan Half Marathon.