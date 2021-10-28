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    22:08, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Марафон по легкой атлетике провели в столичном Триатлон парке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости страны в столичном Триатлон парке провели марафон по легкой атлетике среди школьников и студентов колледжей, являющихся воспитанниками движения «Жас Сарбаз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Организатором марафона выступил столичный филиал детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз».

    «Мероприятие прошло в честь 30-летия Независимости РК. Развитие массового спорта, по словам Главы государства, позволит детям меньше проводить время в Интернете. Мальчики должны пробежать 3 км, девочки – 2 км», - рассказал руководитель столичного филиала «Жас Сарбаз» Асхат Налшыбек.

    Продолжатель силовых традиций казахских палуанов Сергей Цырульников провел викторину с ребятами на знание фактов из жизни казахских спортсменов. За правильные ответы он вручал железные «лайки» из высокопрочных болтов, которые гнул на глазах у публики.

    «Такие викторины важны для воспитания подрастающего поколения. Они должны знать о традициях, истории батыров прошлого. У них должен сформироваться правильный взгляд на историю и культуру», - отметил он.

    Марафон состоялся в рамках проекта «Жас Сарбаз – Тәуелсіздік тірегі» при поддержке акимата города Нур-Султана, молодежного ресурсного центра «Астана жастары», Департамента по делам обороны города Нур-Султана и «Национального военно-патриотического центра» ВС РК.


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