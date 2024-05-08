Марафон мира провели в Павлодарской области

В преддверие Дня Победы в одном из сел Павлодарской области организовали необычную акцию. Уже в шестой раз здесь проводят Марафон мира, участники которого бегут от обелиска к обелиску. В этом году в забеге участвовали более сотни человек, а всего в мероприятии были задействованы почти 500 жителей области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Маршрут меняют каждый год, обычно это 15-20 километров. Помимо забега, проводится автопробег. А для участия в марафоне нет никаких возрастных ограничений. В этом году самому старшему из бегунов — 73 года, младший учится в пятом классе.

Как родилась идея, и во что вырос проект за шесть лет, рассказал один из организаторов марафона Олег Устименко.

— Идея была как-то сплотить людей. С одной стороны, марафон — это дань времени. Сейчас люди стали больше бегать, это стало популярным, при этом в сельской местности почти не проводится интересных спортивных мероприятий. С другой стороны, это дань памяти. Так мы можем привить ценности, которые близки нам, подрастающему поколению. Марафон проводится уже в шестой раз, у нас больше 100 участников, — отметил Олег Устименко.

В этом году стартовали из Новопокровки. Некоторые участники приехали на своих машинах, для остальных организовали микроавтобусы. Техникой помогли в отделе спорта, подключились местные фермеры и депутаты.

Большинство участников марафона предпочли бежать, но были и те, кто часть дистанции преодолели на велосипедах. Весь путь их сопровождали медики и полиция. Позади колонны ехал автобус сопровождения, где можно было отдохнуть, и где был заготовлен запас воды и перекус для участников.

Фото участников марафона

Еще в одну машину можно было в любой момент загрузить велосипед: если устал крутить педали или если что-то сломалось. Продумать постарались все до мелочей.

— До марафона провели автопробег. Было три экипажа, они проехали по своим сельским округам, встретились с ветеранами труда, свозили их на обелиски. Плюс во время марафона с нами обычно едет группа поддержки — местные артисты, чтобы организовать небольшой концерт в том селе, где мы финишируем. А знаете, в чем главная фишка? Мы хотели перенести фокус внимания из райцентра в малые села, где почти ничего не проводится. На марафон с нами всегда едет руководство района, обычно даже аким бежит, депутаты бегут, они же авто- и мотопробеги организовывали. Самые разные люди участвуют, и спортсмены, и предприниматели. Представьте, какая мотивация у детей, что с ними плечом к плечу бегут, а не со стороны наблюдают, — добавил Олег Устименко.

В прошлые годы многие участвовали семьями, приезжали даже с малышами на трехколесных велосипедах. В этом году было не так тепло, и маленьких детей среди участников не было. Младшим из бегунов — по 11 лет.

Самым возрастным участником марафона стал павлодарец Григорий Новиков. О марафоне он узнал случайно — из чата бегового клуба, сел в машину и поехал в район. Мужчина признается: несколько лет назад решил круто изменить жизнь, отказаться от пагубных привычек и заняться спортом. Сначала стал учиться делать трюки на роликах, но заработал несколько переломов. Пока тренировался, познакомился с павлодарскими бегунами и нашел новое увлечение. Уже участвовал в забегах и дуатлоне. Теперь шутит, что бегать собирается минимум до 120 лет.

— Я не профессионал, любитель. Уже два года бегаю, даже в день рождения бегал, а не за столом сидел. Приехал на марафон, очень понравился дух единства. Бежать было несложно, в городе по и 25 километров бегаю. Организовано было не хуже, чем в городе. Обычно сам на себя надеешься, а тут всех участников забега покормили, воду подготовили. Мы, представители трех поколений, бежали рядом, познакомились во время марафона. Вместе стартовали и финишировали, — рассказал 73-летний Григорий Новиков.

Фото участников марафона

Некоторые из участников успенского марафона стали заранее готовиться к майскому забегу, и теперь регулярно бегают по вечерам. Так что задумка организаторов сработала. Причем в этом году почти 40% участников — это девушки и женщины.

— В этом году число участников впервые перевалило за сотню, и география тоже расширяется. Причем, если в первые годы только 30% участников марафона пробегали всю дистанцию от начала до конца, в этот раз таких 80%, — отмечают организаторы.

Всем участникам забега вручили памятные дипломы, медали и значки. В следующем году побегут уже к следующему обелиску.

Фото участников марафона