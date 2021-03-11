Марафон добрых дел: волонтеры-медики осмотрели пожилых людей в СКО
По информации управления внутренней политики, мероприятие в областной универсальной научной библиотеке им. С.Муканова провели, чтобы привлечь к акции все госорганы, неправительственные организации, представителей бизнеса и волонтерских организаций.
«Выступили с напутствующей речью и рассказали о добрых делах волонтеров за прошедший год заместитель руководителя «Қоғамдық келісім» Мария Татаренко, председатель Совета ветеранов области Сауле Тахметова. О важности волонтерства, сплоченности общества в направлении доброты, милосердия и патриотизма, о популяризации добрых дел граждан в обществе выступили председатель филиала «Жас Отан» Биржан Худайбергенов, директор студии флористики «Весна» Елена Семидоцких, волонтер Елена Чагочкина», - рассказали в управлении.
Организаторы обратились ко всем жителям региона с призывом поддержать и принять участие в марафоне добрых дел.
«Сегодня волонтерские отряды оказали адресную помощь одиноко проживающим пенсионерам, ветеранам. Убрали снег из дворов. У одной из пенсионерок был день рождения. Волонтеры вывезли снег из ее двора, помогли с уборкой в доме. Волонтеры-медики сегодня провели первичное медицинское обследование пожилых людей», - добавили в управлении.