Марафон добрых дел: волонтеры-медики осмотрели пожилых людей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области официально дали старт общенациональному проекту «Марафон добрых дел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления внутренней политики, мероприятие в областной универсальной научной библиотеке им. С.Муканова провели, чтобы привлечь к акции все госорганы, неправительственные организации, представителей бизнеса и волонтерских организаций.

«Выступили с напутствующей речью и рассказали о добрых делах волонтеров за прошедший год заместитель руководителя «Қоғамдық келісім» Мария Татаренко, председатель Совета ветеранов области Сауле Тахметова. О важности волонтерства, сплоченности общества в направлении доброты, милосердия и патриотизма, о популяризации добрых дел граждан в обществе выступили председатель филиала «Жас Отан» Биржан Худайбергенов, директор студии флористики «Весна» Елена Семидоцких, волонтер Елена Чагочкина», - рассказали в управлении.

Организаторы обратились ко всем жителям региона с призывом поддержать и принять участие в марафоне добрых дел.

«Сегодня волонтерские отряды оказали адресную помощь одиноко проживающим пенсионерам, ветеранам. Убрали снег из дворов. У одной из пенсионерок был день рождения. Волонтеры вывезли снег из ее двора, помогли с уборкой в доме. Волонтеры-медики сегодня провели первичное медицинское обследование пожилых людей», - добавили в управлении.



