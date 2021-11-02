«Марафон добрых дел»: в Сатпаеве открыли центр для детей с особыми потребностями

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» в городе Сатпаеве Карагандинской области заработал бесплатный центр дневного пребывания для детей с особыми потребностями. Об этом передает МИА «Казинформ».

Центр функционирует всего две недели: официальное открытие состоялось 14 октября. За это время его посетителями уже стали более 40 детей инвалидов до 14 лет. В центре, площадью 200 кв.м, обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку: для них организован полный день пребывания, питание, дневной сон, постоянное наблюдение квалифицированных специалистов. Здесь же, в центре, воспитанники получают лечебный массаж, проходят обширный комплес необходимых для развития и реабилитации процедур, в том числе иппотерапию, лечебную физкультуру, терапию рук, развивающую мелкую моторику.

«В коллективе все нацелены на то, чтобы дети прошли 100%-ый курс реабилитации. По Карагандинской области это первый центр, использующий методику иппотерапии», - отметил Алмас Кыдырбаев, председатель ОО «Общество инвалидов «Ныгмет».

На сегодняшний день в г.Сатпаев проживают порядка 200 детей до 16 лет с особыми потребностями, из них по медицинским показаниям в этот центр получили направление 47 пациентов. Это дети с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также с задержкой психомоторного развития.

Помимо этого, для того, чтобы решить проблему с трудоустройством и занятостью матерей детей с особыми потребностями, при мини-центре предусмотрели швейный мини-цех, где они смогут работать или освоить новую для себя профессию.

«Нас радует, что такие полезные для общества инициативы реализуются под эгидой проекта «Марафон добрых дел». За эти 9 месяцев более 3 миллионов граждан внесли свой вклад в развитие культуры благотворительности в нашей стране, а адресную социальную помощь получили более 220 тысяч человек. За этими цифрами – настоящие истории живых людей, жизнь которых, я верю, стала чуточку светлее благодаря заботе и неравнодушию наших сограждан», - отметила председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас.

Напоминаем, в Казахстане продолжается реализация общенационального проекта «Марафон добрых дел», запущенного в феврале этого года по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. За последний месяц в 17 регионах страны было проведено более 1500 мероприятий, в которых приняли участие волонтеры, меценаты, активисты, представители бизнеса, школьники, студенты и неравнодушные граждане.