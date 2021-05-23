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    21:00, 22 Май 2021 | GMT +6

    Марафон добрых дел: столичные волонтеры раздали нуждающимся продуктовые корзины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акция «Адреса заботы» набирает оборот. В рамках Марафона добрых дел столичные волонтеры раздали нуждающимся продуктовые корзины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Все больше неравнодушных жителей и предприятий присоединяются к акции. С начала года было развезено свыше 4 000 продуктовых корзин. Меценатами выступают различные предприятия и общественные организации. Автоволонтеры города принимают участие в развозке продовольственных корзин до адресата.

    Отметим, в канун 9 Мая, в праздничные выходные дни волонтерскими организациями и волонтерами были развезены продуктовые наборы, памятные подарки ветеранам тыла и одиноким пенсионерам.

    «В продуктовых корзинах нуждаются одинокие пожилые пенсионеры, малообеспеченные семья. Активность проявляют и граждане, самостоятельно обеспечивают нуждающихся. Некоторые из адресов нуждаются в постоянной помощи в виде корзин, консультаций, уборке снега. Такие адреса волонтеры берут на постоянный патронаж», - отметила руководитель отдела по развитию волонтерского движения КГУ «Астана жастары» Эльвира Есмуханова.


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