Марафон добрых дел: столичные волонтеры раздали нуждающимся продуктовые корзины
Все больше неравнодушных жителей и предприятий присоединяются к акции. С начала года было развезено свыше 4 000 продуктовых корзин. Меценатами выступают различные предприятия и общественные организации. Автоволонтеры города принимают участие в развозке продовольственных корзин до адресата.
Отметим, в канун 9 Мая, в праздничные выходные дни волонтерскими организациями и волонтерами были развезены продуктовые наборы, памятные подарки ветеранам тыла и одиноким пенсионерам.
«В продуктовых корзинах нуждаются одинокие пожилые пенсионеры, малообеспеченные семья. Активность проявляют и граждане, самостоятельно обеспечивают нуждающихся. Некоторые из адресов нуждаются в постоянной помощи в виде корзин, консультаций, уборке снега. Такие адреса волонтеры берут на постоянный патронаж», - отметила руководитель отдела по развитию волонтерского движения КГУ «Астана жастары» Эльвира Есмуханова.