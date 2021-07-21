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Марафон добрых дел: сотрудники МВД РК снова стали донорами крови

21 Июля 2021 17:56
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Марафон добрых дел: сотрудники МВД РК снова стали донорами крови

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские в очередной раз внесли свой вклад в дело спасения жизни людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Летняя донорская акция проходит под лозунгом «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь» для полноценного обеспечения медицинских организаций компонентами крови.

Для сотрудников Министерства внутренних дел участие в подобных донорских акциях является доброй традицией.

Сотрудники сдавали кровь без отрыва от работы на территории самого ведомства в специализированном автобусе Центра крови, где имеются все условия для безопасной сдачи крови и ее компонентов.

В день акции сдали свою кровь для других порядка 60 сотрудников центрального аппарата МВД, которым позволили медицинские показания. В Центр крови направлено 26 литров крови.

Любовь Доскалиева, заместитель начальника управления департамента по противодействию наркопреступности МВД, одна из тех, кого называют постоянным донором.

«Донорская кровь — гарантия спасения жизни и здоровья людей. Кровь необходима при проведении хирургических операций и оказании помощи пациентам с ожогами, она требуется для поддержания жизни онкологических больных, пострадавшим при ДТП, чрезвычайных ситуациях, а также для лечения других заболеваний», – отмечает она.

«Для меня сдача крови – важно. Ведь 450 миллилитров, которые донор отдает за одну процедуру, может спасти чью-то жизнь», – говорит сотрудник департамента по противодействию наркопреступности Риза Толеубай.

В свою очередь медицинские работники Научно-производственного центра трансфузиологии МЗ РК выразили благодарность донорам Министерства внутренних дел.


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#МВД РК   #Общество  
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