Марафон добрых дел: сотрудники МВД РК снова стали донорами крови
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские в очередной раз внесли свой вклад в дело спасения жизни людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Летняя донорская акция проходит под лозунгом «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь» для полноценного обеспечения медицинских организаций компонентами крови.
Для сотрудников Министерства внутренних дел участие в подобных донорских акциях является доброй традицией.
Сотрудники сдавали кровь без отрыва от работы на территории самого ведомства в специализированном автобусе Центра крови, где имеются все условия для безопасной сдачи крови и ее компонентов.
В день акции сдали свою кровь для других порядка 60 сотрудников центрального аппарата МВД, которым позволили медицинские показания. В Центр крови направлено 26 литров крови.
Любовь Доскалиева, заместитель начальника управления департамента по противодействию наркопреступности МВД, одна из тех, кого называют постоянным донором.
«Донорская кровь — гарантия спасения жизни и здоровья людей. Кровь необходима при проведении хирургических операций и оказании помощи пациентам с ожогами, она требуется для поддержания жизни онкологических больных, пострадавшим при ДТП, чрезвычайных ситуациях, а также для лечения других заболеваний», – отмечает она.
«Для меня сдача крови – важно. Ведь 450 миллилитров, которые донор отдает за одну процедуру, может спасти чью-то жизнь», – говорит сотрудник департамента по противодействию наркопреступности Риза Толеубай.
В свою очередь медицинские работники Научно-производственного центра трансфузиологии МЗ РК выразили благодарность донорам Министерства внутренних дел.
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