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Марафон добрых дел: пожилым людям помогает молодежь СКО

20 Мая 2021 22:11
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Марафон добрых дел: пожилым людям помогает молодежь СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ребята из молодежного ресурсного центра продолжают помогать одиноко проживающим пожилым и людям с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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20 мая «Марафон добрых дел» продолжился у дома Василия Богуна. Волонтеры молодежного ресурсного центра и бойцы «Jasyl el» помогли мужчине расчистить территорию возле дома, убрать старую траву и мусор.

Помощь оказывают адресно. Сегодня посетили троих человек. Всего с начала года выезжали на 80 адресов. Ребята убирают придомовую территорию, помогают по хозяйству, с уборкой в доме, перекапывают огороды, зимой убирают снег, при необходимости доставляют лекарства и продукты.

Приезжать к нуждающимся в помощи людям молодые волонтеры планируют постоянно.


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#Северо-Казахстанская область   #Социальная поддержка   #Молодежь  
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Автор:

Олеся Жуковень

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