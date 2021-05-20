Марафон добрых дел: пожилым людям помогает молодежь СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ребята из молодежного ресурсного центра продолжают помогать одиноко проживающим пожилым и людям с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
20 мая «Марафон добрых дел» продолжился у дома Василия Богуна. Волонтеры молодежного ресурсного центра и бойцы «Jasyl el» помогли мужчине расчистить территорию возле дома, убрать старую траву и мусор.
Помощь оказывают адресно. Сегодня посетили троих человек. Всего с начала года выезжали на 80 адресов. Ребята убирают придомовую территорию, помогают по хозяйству, с уборкой в доме, перекапывают огороды, зимой убирают снег, при необходимости доставляют лекарства и продукты.
Приезжать к нуждающимся в помощи людям молодые волонтеры планируют постоянно.
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