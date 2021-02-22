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«Марафон добрых дел» поддержали студенты Нур-Султана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Февраля 2021, 13:47
«Марафон добрых дел» поддержали студенты Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студенты Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева присоединились к инициативе добрых дел, очистив от снега двор Дома престарелых в столице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство информации и общественного развития РК.

В мероприятии, организованном в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел», посвященного 30-летию Независимости страны, приняли участие более двадцати студентов. Они очистили от снега территорию центра социального обслуживания «Шарапат», расположенного по улице Аккорган в столице.
Напомним, что «Марафон добрых дел» был инициирован Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в декабре прошлого года на церемонии закрытия Года волонтера.
Евразийский национальный университет в этом году празднует 25-летие и решил не оставаться в стороне от благородной инициативы Президента.
«В дальнейшем такие добрые дела будут продолжаться. Мы организуем различные мероприятия для оказания помощи одиноким пожилым людям и воспитанникам детских домов», - отметил председатель Молодежного центра Аян Салимгереев.
Сотрудники Дома престарелых и пожилые люди выразили признательность представителям молодежи за их внимание и участие в «Марафоне добрых дел».

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