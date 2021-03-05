Марафон добрых дел: молодежь запустила акцию помощи пожилым в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники и волонтеры отдела молодежных инициатив запустили акцию «Ардагерлерді ардақтайық» - «С заботой о старшем поколении», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации отдела, активисты оказывают адресную помощь ветеранам войны, труженикам тыла, одиноко проживающим пожилым людям. Убирают снег, приносят воду, колют дрова, покупают продукты.

«Цель акции - воспитание у молодого поколения стремления совершать добрые поступки, укрепление в обществе чувства солидарности и уважения к пожилым людям. В последнее время выпало большое количество осадков, на подворьях скопилось много снега. Ребята вооружились лопатами и добросовестно помогли с зимними хлопотами. Для одиноких ветеранов, проживающих в частных домах, такая помощь неоценима», - рассказали в отделе.

Пару дней назад сотрудники отдела молодежных инициатив совместно с добровольно-народными дружинниками и волонтерами в рамках проекта «Марафон добрых дел» посетили пенсионерку Зинаиду Герасимчук. Пожилая женщина живет одна в частном доме. Волонтеры очистили двор от снега. Бабушка угостила их горячим чаем.









