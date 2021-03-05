Марафон добрых дел: молодежь запустила акцию помощи пожилым в СКО
По информации отдела, активисты оказывают адресную помощь ветеранам войны, труженикам тыла, одиноко проживающим пожилым людям. Убирают снег, приносят воду, колют дрова, покупают продукты.
«Цель акции - воспитание у молодого поколения стремления совершать добрые поступки, укрепление в обществе чувства солидарности и уважения к пожилым людям. В последнее время выпало большое количество осадков, на подворьях скопилось много снега. Ребята вооружились лопатами и добросовестно помогли с зимними хлопотами. Для одиноких ветеранов, проживающих в частных домах, такая помощь неоценима», - рассказали в отделе.
Пару дней назад сотрудники отдела молодежных инициатив совместно с добровольно-народными дружинниками и волонтерами в рамках проекта «Марафон добрых дел» посетили пенсионерку Зинаиду Герасимчук. Пожилая женщина живет одна в частном доме. Волонтеры очистили двор от снега. Бабушка угостила их горячим чаем.