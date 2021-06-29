Марафон добрых дел: многодетной вдове подарили новый дом в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН.КАЗИНФОРМ - Общенациональный проект «Марафон добрых дел» объединил тысячи историй о неравнодушных казахстанцах. Одна из них случилась в Жамбылском районе Алматинской области: сельчане подарили многодетной вдове новый дом. Сбор средств инициировали жители поселка Сарыбай би, после того, как глава семейства скоропостижно скончался, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на координационную службу Проекта.

«У меня трое детей. Старшая дочь и двое мальчиков. Один из сыновей – инвалид. Сейчас как раз занимаюсь оформлением бумаг. Муж умер. До этого мы много лет снимали квартиру. Муж очень хотел, стремился построить дом, вот и здоровье не выдержало, умер от давления», - рассказывает многодетная вдова Жамиля Асанова.

Односельчане Жамили, узнав о потере кормильца, пришли на помощь. Группа активных сельчан организовала сборы и за короткий срок – всего 2,5 месяца - сумела собрать около 2 млн тенге на приобретение дома в этом же селе.

«У нас есть инициативная группа. Мы в своем поселке делаем ямочные работы, построили мост через речку, потом начали освещением заниматься. И вот как раз в этот момент узнали про ситуацию с Жамилей. Узнали, что она уехала с детьми к себе на родину в Талгарский район и там квартиру снимает. И вот мы решили потратить деньги на дом, перевезти их обратно в наш поселок, чтобы они жили рядом, и мы в случае чего знали, в чем они нуждаются, могли помочь продуктами или еще чем», - рассказал житель села Сарыбай би Жаркын Абишев.

По его словам, дом приобрели в рассрочку до 1 декабря. До закрытия всей суммы долга не хватает около 1,5 млн тенге. И односельчане все еще ведут сборы.

«Глава этой семьи – Берик, к сожалению, рано ушел из жизни. Мы все его знали. Мы казахи – народ, который никогда не оставлял один на один с горем сирот и вдов. В сборах принимали участие все жители села, простые ребята из простых семей. Каждый давал сколько смог», - поделился Жаркын Абишев.

Сейчас Жамиля с детьми живет в новом доме и с благодарностью отзывается об односельчанах: «Я безмерно благодарна всем за эту помощь. Как говорят казахи: там, где есть единство, есть процветание», - отмечает она.

Напоминаем, общенациональный проект «Марафон добрых дел» стартовал в феврале этого года по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. С начала года по стране было реализовано 7 918 мероприятий, участниками марафона стали свыше 2,5 млн граждан, адресную помощь получили около 167 тысяч граждан.

Присоединиться к марафону может любой желающий, поделившись своими добрыми делами в социальных сетях под официальными хештегами #ҚАЙЫРЫМДЫІСТЕРМАРАФОНЫ #МАРАФОНДОБРЫХДЕЛ.

По всем организационным вопросам можно связаться с координаторами по номеру телефона +7 701 513 55 00, +7 7172 79 15 32, либо через аккаунт в инстаграме: @qaiyrymdy_ister_marafony