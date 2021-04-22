Марафон добрых дел: какие добрые дела совершили казахстанцы за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более шестисот акций и благотворительных мероприятий организовали казахстанцы за прошедшую неделю в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел», инициированного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в феврале этого года. Об этом передает МИА «Казинформ»

Ежедневно по всей стране активные граждане помогают нуждающимся и дарят окружающим массу положительных эмоций.

Так, например, курсанты из Шымкентской республиканской школы «Жас Улан» имени Героя Советского Союза Сабыра Рахимова провели субботник в детском доме №3, где воспитываются 58 детей. Они вместе с детьми организовали совместную утреннюю физическую зарядку, очистили и благоустроили территорию детского дома.

«Мы стараемся регулярно вносить свой вклад в образование и развитие детей, оставшихся без попечения родителей», - сказал полковник, начальник Шымкентской республиканской школы «Жас Улан» Газиз Тулеушев.

Следует отметить, что дружба школы «Жас Улан» с детским домом продолжается уже несколько лет. По традиции ежегодно военнослужащие военной школы навещают детей и оказывают учреждению посильную помощь.

В Жамбылской области продолжается цикл благотворительных мероприятий «Ізгілік айы» под эгидой Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области. Благотворительную акцию для детей из уязвимых слоев населения, малообеспеченных и многодетных семей поддержали Евразийский экономический союз, Правовой центр женских инициатив «Сана сезім» и детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Представитель Совета матерей областной Ассамблеи Лола Давлатова отметила, что с помощью вышеуказанных благотворительных организаций, удалось оказать помощь 44 детям. «Им были розданы сумки для повседневной школьной и спортивной одежды, наполненные учебными принадлежностями и предметами личной гигиены на сумму 200 тысяч тенге», - добавила она.

Кроме того, Правовой центр женских инициатив «Сана сезім» оказывает свою помощь в оформлении документов детей и родителей. Организаторы акции отметили, что цикл благотворительных мероприятий «Ізгілік айы» продлится до конца месяца Рамадан.

А в Западно-Казахстанской области выпускники 2001 года школы им. А. Кусаинова в селе Мұратсай Бокейординского района подарили дом жительнице села – матери-одиночке Канисе Мусагалиевой.

«Я воспитываю двоих детей, они учатся в начальных классах. У нас не было собственного жилья, но благодаря помощи неравнодушных людей теперь у нас есть свой дом, в который мы уже заселились и живем своей маленькой семьей. Я бы хотела еще раз поблагодарить всех неравнодушных людей, спасибо вам огромное», - рассказала Каниса Мусагалиева.

Не забывают неравнодушные граждане и о братьях наших меньших. В Северо-Казахстанской области, сотрудники филиала ГК «Правительство для граждан» по СКО помогли местному приюту для животных «Белый Бим». В приюте, существующем на средства волонтеров, содержится более 400 собак и все они нуждаются в вещах первой необходимости. Активные сотрудники привезли 60 кг сухого корма, 20 кг круп для каш и амуницию для собак: ошейники, карабины и цепи.

«Мы обратили внимание на призыв о помощи от частного приюта «Белый Бим» в социальных сетях и, конечно, не остались в стороне. Один из сотрудников филиала – волонтер, который помогает приюту. Через него мы уже передавали необходимые вещи. Мы планируем и впредь помогать этому приюту», - отметил главный HR-менеджер управления развития HR и СМК филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО Жакин Ермек.

Напомним, общенациональный проект «Марафон добрых дел» стартовал в феврале этого года по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана.

Одна из важнейших задач проекта – объединить неравнодушных граждан и организации и совместными усилиями построить сообщество, в основе которого лежит идея щедрости и доброты, которые в будущем позволят положительно изменить общество и жизнь людей. Присоединиться к марафону может любой желающий, поделившись своими добрыми делами в социальных сетях под официальными хештегами #ҚАЙЫРЫМДЫІСТЕРМАРАФОНЫ #МАРАФОНДОБРЫХДЕЛ.

По всем организационным вопросам можете связаться с координаторами по номеру телефона +7 7172 22 12 24, либо через аккаунт в Instagram: @qaiyrymdy_ister_marafony