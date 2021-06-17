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    18:16, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Марафон добрых дел: более 400 проектов для детей реализовано по всему Казахстану

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках «Марафона добрых дел», инициированного Главой государства в честь 30-летия Независимости, по всему Казахстану проходят благотворительные и социально значимые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Так, в рамках «Марафона добрых дел» на текущее время казахстанцы организовали более 400 акций и благотворительных проектов для детей, воспитанников детских домов и детей из многодетных семей.

    Например, при поддержке спонсоров в Караганде для детей с ограниченными возможностями организована школа робототехники, а также Школа доброты, где дети получают знания о бережном отношении к окружающей среде, вопросам экологии.

    Продолжают традиции «Марафона добрых дел» и в Туркестанской области. Там воспитанникам детской деревни Толебийского района сделали подарок: Молодежный ресурсный центр совместно с образовательной платформой «Daryn.Online» предоставил бесплатные годичные курсы по различным предметам всем учащимся.

    В целом, на 16 июня 2021 года, в рамках республиканского проекта «Марафон добрых дел» с начала года реализовано более 7000 благотворительных и волонтерских мероприятий.

    Оказана поддержка более чем 160 000 нуждающимся гражданам.

    К организации Марафона присоединились более 100 организаций, в том числе такие крупные компании, как АО «Самрук Казына», группа компаний «Верный капитал», ERG и другие.


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