Марафон добрых дел: более 400 проектов для детей реализовано по всему Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках «Марафона добрых дел», инициированного Главой государства в честь 30-летия Независимости, по всему Казахстану проходят благотворительные и социально значимые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Так, в рамках «Марафона добрых дел» на текущее время казахстанцы организовали более 400 акций и благотворительных проектов для детей, воспитанников детских домов и детей из многодетных семей.

Например, при поддержке спонсоров в Караганде для детей с ограниченными возможностями организована школа робототехники, а также Школа доброты, где дети получают знания о бережном отношении к окружающей среде, вопросам экологии.

Продолжают традиции «Марафона добрых дел» и в Туркестанской области. Там воспитанникам детской деревни Толебийского района сделали подарок: Молодежный ресурсный центр совместно с образовательной платформой «Daryn.Online» предоставил бесплатные годичные курсы по различным предметам всем учащимся.

В целом, на 16 июня 2021 года, в рамках республиканского проекта «Марафон добрых дел» с начала года реализовано более 7000 благотворительных и волонтерских мероприятий.

Оказана поддержка более чем 160 000 нуждающимся гражданам.

К организации Марафона присоединились более 100 организаций, в том числе такие крупные компании, как АО «Самрук Казына», группа компаний «Верный капитал», ERG и другие.