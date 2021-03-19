Марафон добрых дел - бездомным в Алматы раздали горячую еду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках инициативы «День добрых дел» алматинские студенты раздали горячую еду бездомным людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В благотворительной акции приняли участие более 30- ти алматинских студентов.

«Сегодня в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» студенты города Алматы, в частности учащиеся Международной образовательной корпорации, организовали небольшую акцию, в ходе которой раздали горячую еду людям без постоянного места жительства. Людям, которые работают, несмотря на холод, в выходные дни ради удобства горожан. В целом более сотни людей по городу получили от студентов горячее питание - хлеб, горячий плов, чай, пирожки. С соблюдением всех санитарных норм ребята раздавали еду в парках, на базарах. Посетили места, где находятся бездомные. Мы этой акцией хотели призвать людей заниматься добрым делом, уделить чуточку внимания людям, которые в этом очень нуждаются», - поделилась руководитель молодежного центра Международной образовательной корпорации Багдат Анарбаева.



