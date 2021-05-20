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Марафон добрых дел: акцию «Адреса заботы» продолжают волонтеры столицы

20 Мая 2021 22:46
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Марафон добрых дел: акцию «Адреса заботы» продолжают волонтеры столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках общереспубликанского «Марафона добрых дел», приуроченного к 30-летию Независимости Казахстана, столичные волонтеры продолжают проводить акцию «Адреса заботы», развозя нуждающимся горожанам продуктовые корзины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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С начала года в рамках акции было развезено свыше 4 000 продуктовых корзин. В качестве меценатов выступают различные предприятия и общественные организации. Автоволонтеры города принимают участие в развозке продовольственных корзин до адресата.

В праздничные выходные дни волонтерскими организациями были развезены продуктовые наборы, памятные подарки ветеранам тыла и одиноким пенсионерам в честь 9 мая.

В продуктовых корзинах нуждаются одинокие пожилые пенсионеры, малообеспеченные семьи.


Активность проявляют и горожане, самостоятельно обеспечивая нуждающихся необходимыми продуктами и медикаментами. Некоторым жителям столицы нужна постоянная помощь в виде корзин, консультаций, уборке снега. Такие адреса волонтеры берут на постоянный патронаж.

Сегодня волонтеры посетили несколько адресов в Сарыаркинском районе, где проживают одинокие пенсионеры и многодетная семья, которым оказывается помощь на системной основе.

Акция проводится с соблюдением всех саннорм и требований.


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#Нур-Султан   #Благотворительность   #Акимат   #Общество   #Волонтёрство   #30 лет Независимости  
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