Марафон добрых дел: акцию «Адреса заботы» продолжают волонтеры столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках общереспубликанского «Марафона добрых дел», приуроченного к 30-летию Независимости Казахстана, столичные волонтеры продолжают проводить акцию «Адреса заботы», развозя нуждающимся горожанам продуктовые корзины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
С начала года в рамках акции было развезено свыше 4 000 продуктовых корзин. В качестве меценатов выступают различные предприятия и общественные организации. Автоволонтеры города принимают участие в развозке продовольственных корзин до адресата.
В праздничные выходные дни волонтерскими организациями были развезены продуктовые наборы, памятные подарки ветеранам тыла и одиноким пенсионерам в честь 9 мая.
В продуктовых корзинах нуждаются одинокие пожилые пенсионеры, малообеспеченные семьи.
Активность проявляют и горожане, самостоятельно обеспечивая нуждающихся необходимыми продуктами и медикаментами. Некоторым жителям столицы нужна постоянная помощь в виде корзин, консультаций, уборке снега. Такие адреса волонтеры берут на постоянный патронаж.
Сегодня волонтеры посетили несколько адресов в Сарыаркинском районе, где проживают одинокие пенсионеры и многодетная семья, которым оказывается помощь на системной основе.
Акция проводится с соблюдением всех саннорм и требований.
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