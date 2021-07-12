Марафон добрых дел: 40 мешков мусора собрали на берегу Иртыша в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре запустили челлендж «Мой чистый мир» в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел». Организаторами выступили общественное объединение для лиц с ментальными нарушениями Клубный дом «Альрами» и Центр развития «ARCUS», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

Челлендж поддержали более 30 человек, в числе которых сами посетители Клубного дома «Альрами» и Центра развития «ARCUS», волонтеры из Совета молодежи АО «Алюминий Казахстана» и «Жасыл Ел», активисты, люди с ментальными нарушениями и неравнодушные граждане. Участники очистили побережье реки Иртыш и собрали более 40 мешков мусора.

«Впервые подобный субботник, который проходит при участии людей с ментальными нарушениями, мы провели еще в 2019 году и с тех пор для нас это стало доброй традицией. Мы обязательно продолжим наш челлендж и сообщим о предстоящих выходах в наших социальных сетях. Все желающие могут принять участие вместе с нами. Давайте ценить природу и не сорить! Ведь это наше с вами здоровье и здоровье нашего будущего поколения!», - рассказала Алина Батареева, администратор Центра развития «ARCUS».

По словам организаторов, помимо формирования экологической культуры населения, данная акция способствует социализации людей с психоневрологическими заболеваниями.

Следует отметить, что 24 июля текущего года в каждом регионе пройдут масштабные экоакции по очистке скал и водоемов, присоединиться к которым может любой желающий.

Присоединиться к марафону может любой желающий, поделившись своими добрыми делами в социальных сетях под официальными хештегами #ҚАЙЫРЫМДЫІСТЕРМАРАФОНЫ #МАРАФОНДОБРЫХДЕЛ. По всем организационным вопросам можно связаться с координаторами по номеру телефона +7 701 513 55 00, +7 7172 79 15 32, либо через аккаунт в инстаграме: @qaiyrymdy_ister_marafony.

Напомним, на церемонии закрытия Года волонтера в Казахстане 8 декабря 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил в честь 30-летия Независимости Казахстана на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел».