Марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі» продолжается в селах Акмолинской области

ЕСИЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Есильском районе Акмолинской области в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан проходит марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі». Свои достижения за этот период демонстрируют села и сельские округа района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления внутренней политики Акмолинской области, весь октябрь проходит под эгидой «Возрождение аула».

Старт марафону «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі» был дан сельскохозяйственной ярмаркой, на которой свои достижения за 30 лет независимости продемонстрировали села и сельские округа Есильского района.

Марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі» продолжился в селе Знаменке Есильского района. Здесь были организованы выставки, посвященные истории аула, праздничный концерт с участием артистов районного дома культуры и чествование заслуженных работников села.

Гостями мероприятий стали ветераны труда, труженики села, передовики сельского хозяйства.

«Особую благодарность выражаю нашим землякам, которые на протяжении многих лет, не жалея своих усилий, вкладывали свои силы в повышение благосостояния и благополучия нашего села и района, обладали разными профессиями. Мы гордимся ими! Этот праздник – возрождение села, культуры и истории. Это очень важное событие для нашего села. Мы смогли объединить все достижения и события в один день. Жители села приняли активное участие в праздничной программе. Угощали друг друга баурсаками и горячим чаем из самовара, наслаждались праздничной атмосферой. В этом году это одно из масштабных мероприятий», - поделился аким села Знаменка Рустем Тулеубаев.

Праздник села помог молодому поколению ближе познакомиться с ветеранами труда и целины.

Главная идея марафона «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі», по словам жителей, – укрепление дружбы и братства всех народов, проживающих в селе, устойчивое социально-экономическое развитие, сохранение и развитие сельского хозяйства. А организатором марафона выступил отдел внутренней политики, культуры и развития языков Есильского района.

В ходе мероприятий заслуженные работники сел получили благодарственные письма и грамоты.



