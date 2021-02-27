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    17:57, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Марафон «30 добрых дел» стартовал в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках старта благотворительного марафона «Караван милосердия: 30 добрых дел» и в преддверии Дня благодарности в Кокшетау открылся спортивный комплекс для детей с инвалидностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    В новом центре наряду со спортивными кружками для маленьких посетителей предусмотрены занятия с логопедом, психологом и дефектологом.

    В открытии принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

    В своей вступительной речи руководитель региона отметил значимость спорта для подрастающего поколения.

    «Выступая на пятом заседании Национального совета общественного доверия, Президент страны К.Токаев отдельно остановился на вопросах формирования инклюзивной общественной среды. Сегодня, вопросам поддержки лиц с ограниченными возможностями, особенно детей, уделяется особое внимание», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

    «В спорткомплексе более чем по 10 видам представлены специальные инструкторы, которые будут тренировать одновременно до 50 детей. Мы рады, что имеем возможность участвовать в благотворительном марафоне добрых дел, содействовать эффективной реабилитации и социальной адаптации детей с особыми потребностями», - поделилась директор спорткомплекса «Дарын» Алма Хамитова.

    К слову, благотворительный марафон «Караван милосердия: 30 добрых дел» продлится до конца текущего года.


    Теги:
    Спорт Общество Акмолинская область
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