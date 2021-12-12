Мануальная терапия - все, что вы хотели знать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В современном мире мануальная терапия доказала свою эффективность в лечении многих заболеваний. Известный казахстанский мануальный терапевт, обладатель медали «Гиппократ» Нурлан Байменов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал об истории мануальной терапии и о нынешнем развитии этого метода лечения в Казахстане.

- Нурлан Барешевич, расскажите, используется ли в Казахстане мануальная терапия как официальный врачебный метод?

- Мануальная терапия- это механическое воздействие на тело человека, осуществляемое руками врача, которое имеет широкое и разноплановое практическое приложение. В народе это называют «лечение руками». Да, в Казахстане используется мануальная терапия, и сейчас она развивается очень хорошо. В 90-х годах Указом Первого Президента она отнесена к методам традиционной медицины, а до этого определенное время мануальную терапию относили к одному из видов народной медицины.

- Что входит в мануальную терапию?

- Мануальная терапия представляет собой систему диагностических и мануальных приемов, направленных на выявление и восстановление нарушений деятельности опорно-двигательного аппарата. Воздействие осуществляется на позвоночник, суставы, кожу, мышцы, связки, внутренние органы, сосуды, нервы.

- Чем отличается мануальная терапия от остеопатии?

- Отцом-основателем мануальной терапии был древний философ и лекарь Гиппократ, а остеопатия - это один из вариантов мануальных техник, созданный американцем Эндрю Стиллом в 1874 году. Остеопатией он назвал собственный метод диагностики и лечения заболеваний путем воздействия на опорно-двигательный аппарат. Остеопатия также относится к методам мануальной терапии. Все методики, начиная от древнего метода Гиппократа, метода Касьяна, остеопатии и так далее, имеет определенные сходства и различия. В мануальной терапии существует много школ и методов воздействия. Думаю, что многое зависит от специалиста, от его методов и опыта работы.

- Расскажите, как вы пришли в мануальную терапию и почему выбрали именно эту деятельность?

- С 1986 года я практиковал биокосмоэнергетику и ее воздействие, изученное на основе практик древнеиндийской и древнекитайской философии, учений Авиценны, древних философов и ученых мужей наших предков. Изучал традиционные и нетрадиционные современные практики медицины. Естественно, нужны были знания по анатомии, которые я изучал по трудам древних философов и практиков, ссылаясь на их труды, санскрипты и манускрипты, начиная от Гиппократа и Да Винчи, тайных доктрин, заканчивая современными трудами мастодонтов медицины. Без знаний анатомии невозможно любое воздействие на организм. Многие навыки унаследовал от предков, которые практиковал и применял с детства. Мои знания были подкреплены литературой, я больше делал акцент не на художественную литературу, а на медицинскую. Изучал оккультные науки, интересовался экзорцизмом, изучал другие практики, которые пригодились мне в дальнейшей деятельности. Свои знания впоследствии усовершенствовал на конференциях, семинарах, симпозиумах, которые проходили в Москве, Турции, Франции, а также были подкреплены духовной практикой в Саудовской Аравии, где я совершил Хадж в 2010 году (1430 год по хиджре).

Мануальную практику я начал с 1996 года, работая в Центре духовной и народной медицины, я усовершенствовал изученные мною практики мануальной терапии и повысил эффективность точечного, рефлекторного и мануального воздействия. Моя методика позволяет мне более качественно и менее болезненно использовать огромный спектр воздействия на организм, что расширило горизонты моих возможностей. Как говорил мой учитель - доктор медицинских наук, профессор, академик Ш.М. Шинтаев: «Теория без практики слепа, а практика без теории глуха». Моя дальнейшая практика продолжалась в «Реацентре Казахстан» до 2019 года.

- Как и от чего лечат такие специалисты?

- В своей практике я использую собственную методику мануального воздействия, основанную на многолетнем опыте работы. Спектр возможностей специалистов мануальной терапии и остеопатии огромен. Это все проблемы опорно-двигательного аппарата и позвоночника, начиная с атланта и заканчивая копчиком. Все виды искривления позвоночника (сколиоз, лиоз, лордоз, кифоз, кривошея), ведут к деструктивным изменениям внутренних органов и дестабилизации их жизнедеятельности, нарушают ход движения энергии по меридианам, нарушают жизнедеятельность систем внутренних органов, что в свою очередь ведет к нарушениям функций всего организма в целом, начиная от артериального давления, кончая болезнями периферийных конечностей.

Путем воздействия на позвонки и фрикционные диски достигается выравнивание позвоночного столба, вследствие чего улучшается энергопоток и кровообращение всего организма. В целом, это отражается на всем организме и ведет к улучшение его работоспособности и его исцелению.

- Какие люди больше других склонны к таким проблемам? Увеличилось ли число пациентов в период пандемии?

- Малоподвижный образ жизни некоторых индивидуумов ведет к заболеваниям опорно- двигательного аппарата и тяжелейшим последствиям. Травмы, последствия ДТП, малоподвижный образ жизни, родовые травмы, стрессовые ситуации, послеоперационные случаи и другие факторы влияют на жизнедеятельность организма. Пандемия возымела негативные последствия для общества в целом. Вследствие этого негативного влияния и малоподвижного образа жизни расширился спектр симптомов заболеваний, и круг узких специалистов расширился. Если врач раньше занимался ревматологией, то теперь ему приходится прибавить еще одну или несколько специализаций. Нужен комплексный подход к лечению. В период карантина многие перешли на дистанционный формат работы. Многочасовое сидячее положение, напряжение. Конечно, такой образ жизни рано или поздно дает о себе знать.

- При каких симптомах следует обратиться к специалисту и на что нужно обращать внимание?

- Симптомы, на которые стоит обратить внимание - повышенное артериальное давление, головные боли, ломота в костях и суставах, повышение температуры, удушье, излишняя потливость, патологическая усталость, апатия, невроз и так далее.

- Многие люди боятся пойти к мануалисту. Расскажите, чего следует ожидать пациенту?

- Боязнь боли - не решение проблемы, любое мануальное воздействие и даже массаж приводят к боли. Боль - это показатель чувствительности вашего организма, без боли последствия будут тяжелыми, так как повреждения костей, мышц и сухожилий, без боли не будут восприниматься мозгом.

- Есть ли предписания после прохождения мануальной терапии? Чего пациенту стоит избегать и как не потерять полученный результат?

- В каждом отдельном случае мануальное воздействие закрепляется индивидуально, к примеру, массажем, корректором осанки (корсетом), ЛФК, а также специальным рядом упражнений и так далее. Во избежание рецидива избегать поднятия тяжестей и силовых упражнений определенное время.

- Расскажите о самых распространенных проблемах, с которыми к вам обращаются? А какие типы искривления позвоночника считаются наиболее редкими и сложными?

- Самыми распространенными проблемами в моей практике я считаю родовые травмы, травмы после ДТП, малоподвижный образ жизни. Наиболее редким и сложным типом искривления является лордоз, а самыми распространенными - кифоз и сколиоз. Сложность зависит от степени искривления и повреждения.

- Ваши рекомендации: какой образ жизни вести человеку, чтобы не столкнуться с проблемами здоровья?

- Это, во-первых, здоровый образ жизни, правильное питание, занятия физической культурой, прогулки на свежем воздухе, правильный сон (подразумевается 10-часовой) и душевное спокойствие.

- Благодарю за интервью!