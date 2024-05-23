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    20:07, 22 Май 2024 | GMT +6

    Мансури поблагодарил Токаева за поддержку народа Ирана: Мы никогда этого не забудем

    Ерлан Кошанов принял участие в официальной церемонии прощания с президентом Ибрахимом Раиси
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    По поручению Главы государства Председатель Мажилиса совершил рабочий визит в Исламскую Республику Иран. В Тегеране Ерлан Кошанов принял участие в официальной церемонии прощания с погибшим президентом Ибрахимом Раиси. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Сегодня народ Ирана прощается с президентом Ибрахимом Раиси, погибшим в авиакатастрофе. Казахстанскую делегацию на церемонии, которая прошла в президентском дворце, возглавил Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

    Ерлан Кошанов принял участие в церемонии прощания с президентом Ибрахимом Раиси
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Спикер Мажилиса встретился с вице-президентом Исламской Республики Иран Мохсеном Мансури и высшим политическим руководством страны и от имени Президента и народа Казахстана выразил соболезнования всему иранскому народу, а также семьям погибших.

    - Наш Президент с глубокой скорбью воспринял эту трагедию. Направил письмо с соболезнованиями Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и иранскому народу. Кроме того, вчера посетил посольство Ирана в Астане и оставил запись в книге соболезнований. Ибрахим Раиси останется в нашей памяти как авторитетный политик, внесший большой вклад в развитие дружественных и доверительных отношений между Казахстаном и Ираном, - сказал Ерлан Кошанов.

    Ерлан Кошанов принял участие в церемонии прощания с президентом Ибрахимом Раиси
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Спикер Мажилиса подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение вопросу укрепления надежного партнерства и тесного сотрудничества с дружественным Ираном.

    - В этот непростой период мы благодарим Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за посещение нашего посольства в Астане, поддержку нашего народа и соболезнование, направленное Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и нашему народу. Мы никогда этого не забудем. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних отношений между нашими странами, - сказал Мохсен Мансури.

    Теги:
    Авиакатастрофа Ерлан Кошанов Эбрахим Раиси Токаев Касым-Жомарт Иран Крушение вертолета Мажилис
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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