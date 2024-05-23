Мансури поблагодарил Токаева за поддержку народа Ирана: Мы никогда этого не забудем

По поручению Главы государства Председатель Мажилиса совершил рабочий визит в Исламскую Республику Иран. В Тегеране Ерлан Кошанов принял участие в официальной церемонии прощания с погибшим президентом Ибрахимом Раиси. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Сегодня народ Ирана прощается с президентом Ибрахимом Раиси, погибшим в авиакатастрофе. Казахстанскую делегацию на церемонии, которая прошла в президентском дворце, возглавил Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Спикер Мажилиса встретился с вице-президентом Исламской Республики Иран Мохсеном Мансури и высшим политическим руководством страны и от имени Президента и народа Казахстана выразил соболезнования всему иранскому народу, а также семьям погибших.

- Наш Президент с глубокой скорбью воспринял эту трагедию. Направил письмо с соболезнованиями Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и иранскому народу. Кроме того, вчера посетил посольство Ирана в Астане и оставил запись в книге соболезнований. Ибрахим Раиси останется в нашей памяти как авторитетный политик, внесший большой вклад в развитие дружественных и доверительных отношений между Казахстаном и Ираном, - сказал Ерлан Кошанов.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Спикер Мажилиса подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение вопросу укрепления надежного партнерства и тесного сотрудничества с дружественным Ираном.