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    10:18, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Мансурхан Махамбетов назначен директором Института парламентаризма

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директором Института парламентаризма назначен экс-депутат Мажилиса Мансурхан Махамбетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената и Мажилиса РК.

    Мансурхан Махамбетов – профессиональный юрист, имеющий большой опыт работы в органах прокуратуры, в т.ч. в регионах.

    Родился в 1965 году. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «Правоведение».

    Работал прокурором по надзору за соблюдением прав и свобод человека, гражданина, интересов юридических лиц и государства, специализированным природоохранным прокурором, старшим прокурором управления Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

    Будучи депутатом Мажилиса VI созыва, Мансурхан Махамбетов являлся членом комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, а также работал в составе комитета по вопросам экологии и природопользованию.

    Институт парламентаризма создан в целях исполнения соответствующего поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

    Деятельность структуры направлена на развитие и повышение эффективности парламентаризма в Республике Казахстан посредством обеспечения анализа эффективности законодательства.



    Теги:
    Сенат Назначения Главная Мажилис
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