Мансурхан Махамбетов: Институт парламентаризма активно участвует в законотворческой работе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках концепции «Слышащего государства» Институтом парламентаризма ведется активная работа по разработке новых законопроектов на основе анализа действующего законодательства, депутатских запросов, а также обращений граждан и организаций. Об этом сообщил его директор Мансурхан Махамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В частности, Институтом парламентаризма предлагаются поправки в закон о правовых актах, которые предусматривают порядок реализации права законодательной инициативы депутатов при самом активном участии граждан и организаций.

Новые законодательные механизмы предложены также в целях совершенствования исполнительного производства, в том числе по взысканию алиментов. Этот вопрос, по мнению М. Махамбетова, остается актуальным в обществе, долгие годы не находившим своего практического решения.

Другой серьезной проблемой правоприменительной практики, на которую обратили внимание сотрудники Института парламентаризма, является нарушение прав участников уголовного процесса. По итогам изучения многочисленных обращений граждан и организаций предложено пересмотреть реализацию принципа состязательности и равноправия сторон для создания равных условий для сторон обвинения и защиты.

Также внесены предложения по усилению мер в борьбе с рейдерством и защите предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц.

В ряду актуальных тем, рассматриваемых Институтом парламентаризма, и вопросы, связанные с COVID-19 и введением в связи с ним карантинных мер, которые также выявили ряд нерешенных проблем. В этой связи предложено расширить компетенцию Уполномоченного по правам человека.

В повестке дня нового органа - и вопросы установления на законодательном уровне ответственного отношения к животным, факты жестокого обращения с которыми продолжают вызывать резонанс в социальных сетях и обществе.

Кроме того, как отметил Мансурхан Махамбетов, сотрудники Института парламентаризма на основе постоянного анализа законодательства и правоприменительной практики продолжают работу по выявлению пробелов, коллизий и коррупционных норм. В этих целях изучается передовой международный опыт, привлекаются узкопрофильные специалисты-практики и известные казахстанские ученые различных отраслей законодательства.