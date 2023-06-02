Мансур Ошурбаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Ошурбаев Мансур Турсынович назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Мансур Ошурбаев родился в 1988 году в Семее.

Окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, Университет «Туран-Астана».

Трудовую деятельность начал в 2010 году ведущим специалистом в Министерстве охраны окружающей среды РК.

2010-2014 гг. занимал разные должности в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

2014-2016 гг. — заместитель руководителя департамента экологии по г. Астана Министерства энергетики РК.

2016-2017 гг. — заместитель руководителя департамента экологии по Актюбинской области Министерства энергетики РК.

2017-2019 гг. — руководитель департамента экологии по г. Астана Министерства энергетики РК.

С ноября 2019 года по настоящее время являлся директором департамента государственной политики в управлении отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК.