РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:46, 01 Июнь 2023 | GMT +6

    Мансур Ошурбаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК

    None
    Фото: t.me/Kzgovernment
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Ошурбаев Мансур Турсынович назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Мансур Ошурбаев родился в 1988 году в Семее.

    Окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, Университет «Туран-Астана».

    Трудовую деятельность начал в 2010 году ведущим специалистом в Министерстве охраны окружающей среды РК.

    2010-2014 гг. занимал разные должности в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

    2014-2016 гг. — заместитель руководителя департамента экологии по г. Астана Министерства энергетики РК.

    2016-2017 гг. — заместитель руководителя департамента экологии по Актюбинской области Министерства энергетики РК.

    2017-2019 гг. — руководитель департамента экологии по г. Астана Министерства энергетики РК.

    С ноября 2019 года по настоящее время являлся директором департамента государственной политики в управлении отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК.


    Теги:
    Назначения Минэкологии
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Тяжелоатлеты выходят на помост Азиады: руководство федерации провело ряд переговоров
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!