Мансур Ошурбаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК
Мансур Ошурбаев родился в 1988 году в Семее.
Окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, Университет «Туран-Астана».
Трудовую деятельность начал в 2010 году ведущим специалистом в Министерстве охраны окружающей среды РК.
2010-2014 гг. занимал разные должности в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.
2014-2016 гг. — заместитель руководителя департамента экологии по г. Астана Министерства энергетики РК.
2016-2017 гг. — заместитель руководителя департамента экологии по Актюбинской области Министерства энергетики РК.
2017-2019 гг. — руководитель департамента экологии по г. Астана Министерства энергетики РК.
С ноября 2019 года по настоящее время являлся директором департамента государственной политики в управлении отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК.