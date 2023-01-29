Мансур Канатбекулы из ВКО: Занимаюсь тазы не ради дохода, а по завету предков

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Мансур Канатбекулы из Усть-Каменогорска с детства хотел разводить тазы. Сегодня его борзые признаются самыми быстрыми на республиканских и международных соревнованиях, но 20-летний парень не хочет останавливаться на достигнутом. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Мансур сообщил, что планирует добиться еще большего успеха.

– Как у Вас возник интерес к подготовке собак?

– Можно сказать, что я пошел по стопам старших. Я видел, как они выезжали на охоту с тазы и восхищался. Наш дедушка был известным охотником. Первого щенка я приобрел в 2015 году. Тогда и начал разбираться в тазы. Собаку, способную догнать любого зверя, нужно готовить с раннего возраста. Это непростое занятие. Есть разные методы, в том числе приобщение молодого тазы к охоте, выводя его вместе с опытной собакой. Так щенок научится всему: находить след, брать зайца, не терять зверя на поворотах – опытная тазы все это покажет. Лисица предпочитает узкие места и опытная борзая проверяет такие места, начиная поиск от норы. До сих пор вспоминаю, как с моим первым щенком участвовал в охоте, где были и взрослые собаки. Мы до вечера безостановочно преследовали по следам лисиц и зайцев на протяжении 15-20 километров от Зайсана. Только когда начало темнеть и мы окончательно устали, вернулись домой.

– Расскажите нам о тонкостях охоты с тазы.

– В охотничий сезон с помощью тазы можно добыть и барсука, и косулю. С наступлением зимы лисицы обрастают красивым мехом. Когда выпадает первый снег, охотники ищут в основном лисиц. Тазы – универсальная собака, храбрая и резвая. Она не добывает зверя из норы, а преследует его в степи. Охота с тазы – это совсем не то, что охота с ружьем.

Важно, чтобы борзая находилась в тепле перед охотой. Тогда она целый день не будет мерзнуть. Тазы – охотничья собака, ее основным кормом должно быть мясо. Ближе к первому снегу нужно давать тазы побольше мяса и бульон тоже. Перед соревнованиями лучше кормить чем-то более легким.

Казахи делят тазы на две разновидности: с более обросшими и менее обросшими ушами – шашақ құлақ и жарғақ құлақ. У нас на востоке страны обычно держат первую разновидность. Они лучше переносят холод. Тазы с менее обросшими ушами лучше приспособлены к теплому климату, у них более короткая шерсть. Они чаще встречаются в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях, это старинная порода. Имена тазы дают традиционные: «Лашын», «Желқанат», «Құйын» – это с пожеланием, чтобы собака была резвой. По окрасу: «Шағала», «Көкқасқа».

– Как определяют самых резвых тазы на соревнованиях?

– Когда закончил седьмой класс, переехал из Зайсана в Усть-Каменогорск. Здесь только в последние годы начали проводить соревнования тазы. Осень и зима – охотничий сезон, а соревнования проводят весной и летом. Для выявления самых резвых тазы в качестве приманки волочат лисью шкуру за мотоциклом или автомашиной. После сигнала азартные тазы бросаются в погоню за приманкой. Для этого собак с раннего возраста приучают гоняться за шкурой зайца или лисицы.

Соревнования, прошедшие в Абайском районе Карагандинской области, были неудачными для моей тазы по кличке Құйын. Впервые мы вернулись без приза. Караганда не близко к Усть-Каменогорску, в оба конца около 2 000 километров. Хотя моя Құйын не привыкла подолгу сидеть в машине, она была терпеливой. Не скулила, не гадила под себя, ей достаточно, чтобы было тепло и удобно.

Хорошие результаты показывает мой Көкқасқа. В 2022 году он занимал призовые места на всех бегах, в которых участвовал. На республиканском чемпионате в Астане, организованном федерацией «Асыл қазына», на соревнованиях по Абайской области, прошедших в Аягозе, мы заняли первые места. Первым Көкқасқа оказался и на чемпионате мира, прошедшем в Уржарском районе в ноябре. Көкқасқа обладает всеми качествами, которые нужны тазы. Он отличается редкой храбростью, не упускает ни барсука, ни шакала. Всегда готов к любым соревнованиям, его даже не нужно готовить. Раза два он участвовал в бегах после ранений, и все равно побеждал. В конце прошлого года в Уланском районе ВКО проводили спортивную охоту. Мой Көкқасқа и там оказался лучшим. У него широкая грудь, рисунок его бега отличается от других тазы. Обычно собаки с широкой грудью обладают выносливостью, у них надолго хватает дыхания. Это дает преимущество и в схватках, как и то, что у Көкқасқа широкий таз, ноги широко расставлены.

– Какие у Вас планы на будущее?

– Не буду останавливаться на достигнутом, планирую тренировать тазы и в дальнейшем. Разведение тазы – не источник дохода, а завет предков. Если мы потеряем этих уникальных собак, некоторые из которых в годы войны кормили целые аулы, будет стыдно. С несколькими единомышленниками мы создали федерацию «Алаш тазылары». Теперь собираемся оформить документы, проводить масштабные соревнования тазы на уровне области.