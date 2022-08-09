9 Августа 2022 20:11

Манипулятор повредил автобус в Петропавловске: есть пострадавшие

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на автодороге возле озера Пестрого, произошло столкновение между манипулятором «Foton» и маршрутным автобусом «Yutong», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

«В результате столкновения незакрепленная на кузове манипулятора стрела повредила кузов маршрутки. Пострадали двое пассажиров автобуса, 17 и 11 лет. Их доставили в медицинские учреждения и после оказания помощи отпустили домой. Согласно медицинскому освидетельствованию оба водителя трезвы», - сообщили в пресс-службе.

Стражи порядка собирают материал, который передадут в отдел административной полиции города для принятия процессуального решения.

Новые автобусы вышли на маршруты в Петропавловске в прошлом году.