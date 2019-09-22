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Манифестация «желтых жилетов» в Париже: 163 задержанных

22 Сентября 2019 00:28
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Манифестация «желтых жилетов» в Париже: 163 задержанных

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Более сотни демонстрантов были задержаны в Париже во время антиправительственной акции протеста движения «желтых жилетов» в субботу, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным полиции Парижа, были задержаны 163 протестующих. В основном задержания осуществлены в местах, где запрещено проводить демонстрации.

По информации местных СМИ, на улицы французской столицы, где в субботу также проходил марш против изменения климата и манифестация противников пенсионной реформы, вышли около 7500 полицейских.

Полиция применила слезоточивый газ против группы агрессивно настроенных демонстрантов. Правоохранители получили приказ рассеивать людей, которые начинают собираться в запрещённых местах.

Движение «желтых жилетов» возникло в ноябре прошлого года в связи с ростом цен на топливо. Однако затем протесты переросли в массовые демонстрации против политики правительства. Это была 45-ая по счету акция «желтых жилетов».

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Ключевые слова: Франция,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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