Мангыстауцы массово прививаются от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители Мангыстауской области активно прививаются от коронавируса. Каждый может обратиться в поликлинику и получить вакцину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора поликлиники SOFIEMED Надиркожа Мусаева, кампания по вакцинации началась с апреля.

«Сначала привились наши медицинские работники, учителя, сотрудники правоохранительных органов. С мая начали массово вакцинировать население. В этой связи, 7 врачей нашей клиники прошли курсы по вакцинации, получили сертификаты. Также у 7-8 медиков есть свои разрешения. Жители, обратившиеся в нашу клинику, сначала проходят осмотр у врача. Если у них нет побочных эффектов на вакцину либо они сами не возражают привиться, проходят регистрацию. После этого они получают вакцину, еще 30 минут находятся в зоне наблюдения врача. С первых дней кампании по вакцинации работают четыре бригады. Две бригады – здесь, в поликлинике, остальные - обслуживают трудовые коллективы», - отметил Н. Мусаев.

По словам врача, к передвижным бригадам поступают запросы со стороны трудовых коллективов. Они получают приглашение от коллективов, где работают 50-100 человек. Медики отправляются на их рабочее место, прививают там.

«На сегодня получить вакцину в поликлинику за день обращаются 250-300 человек. 50 % жителей, прикрепленных к поликлинике должны получить вакцину. Это 15-16 тысяч человек. Если в день привить 250-300 человек, мы сможем достичь определенного результата. 93% сотрудников клинике получили вакцину», - добавил он.

Врач-эпидемиолог этой же поликлиники Кайрат Ормекешов отметил, что медучреждение обслуживает 30 тысяч человек.

«Есть мобильная бригада и фильтровые кабинеты, которые обслуживают 30 тысяч человек. Работают также четыре бригады по вакцинации населения. Мобильные бригады выезжают домой к заболевшим коронавирусом, проводят лечение. Сейчас ведется активная работа по борьбе с пандемией», - сказал врач.

По словам Кайрата Ормекешова, на складах вакцинации имеются четыре вида вакцин. Первым компонентом привились около 7 тысяч человек, вторым компонентом – около 5 тысяч человек.

«У нас работают опытные, квалифицированные врачи», - отметил он.

Среди тех, кто пришел получить вакцину, соблюдается социальная дистанция. Учтены все санитарные требования.

«Ради своей безопасности, безопасности семьи и коллектива решила привиться. В семье никто, кроме меня, еще не получал вакцину. Я первая пришла привиться. После меня будут прививаться остальные члены семьи. Очень хочу, чтобы было благополучие в стране, жители не болели. Поэтому призываю всех прививаться», - сказала жительница Актау Кундыз Сулейменова.

По ее словам, у людей бытует разное мнение о вакцинации.

«Распространяются разные сообщения. Не нужно верить каждому, лучше довериться себе, привиться ради собственной безопасности, потому что вакцину каждый человек получает ради здоровья семьи и собственного благополучия. Мои коллеги и родственники тоже активно прививаются. Они чувствуют себя хорошо. Ни у кого не было побочных эффектов, поэтому пришла привиться. Люди из моего окружения привились вакциной «Спутник V». Мой выбор тоже пал на него», - отметила она.

По словам Эдуарда Альбертовича, который тоже решился привиться, главное спасение от пандемии – вакцина.

«Самое правильное решение – прививаться. Если получишь вакцину, болезнь не будет распространяться. А если в стране будут низкие темпы вакцинации, многие люди подхватят инфекцию. Да, сначала были сомнения по поводу вакцины. Уже получил вторую дозу, все сомнения рассеялись. В первый день после вакцинации не повышалась температура. Все прошло хорошо. Раньше не болел коронавирусом. Я сделал такой выбор», - сказал Эдуард Альбертович.

Сергей Болгов тоже прививается вторым компонентом вакцины.

«Нужно обязательно получить вакцину. Можно сказать, что это гражданский долг каждого. Пока не сформируется коллективный иммунитет, все мы будем болеть. Сегодня получу второй компонент вакцины. Я же здоров. Дети, жена тоже привились», - сообщил Сергей Болгов.

Одна из бабушек рассказала, что прививается, чтобы защитить внуков и окружающих.

«В сердце у меня кардиостимулятор. В апреле привилась двумя компонентами вакцины. Никаких побочных эффектов не было. Считаю правильным вакцинироваться. У каждого есть свое мнение. Я привилась, чтобы защитить внуков и окружающих», - сказала жительница города.

Также мангыстауцев с 9 июля обслуживает передвижной диагностический медицинский комплекс по вакцинации. Он работает с 10:00 утра до 20:00 вечера.

Отметим, что в области доставлено всего 221 530 доз вакцин. Из них российской вакцины «Спутник V» : I компонент – 96 150 доз, II компонент – 66 600 доз, QazVac – 7 000 доз; Hayat-Vax – 31 500 доз, CoronaVac – 20 000 доз. На сегодня в области первым компонентом привились 78 135 человек, вторым компонентом – 40 631 человек.



