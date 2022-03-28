Мангистауский жыршы выиграл национальную премию «Наурыз-2022»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауский жыршы Оспан Кульсымаков стал победителем в номинации «Лучший жыршы» на конкурсе Национальной премии «Наурыз-2022», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в проекте приняли участие 114 претендентов в 8 номинациях. Голосование за участников конкурса проходило через официальный сайт телеканала «Qazaqstan». Победитель, набравший наибольшее количество голосов в каждой номинации, был награжден памятной статуэткой «Тайказан» и денежной премией в размере 500 тысяч тенге.

«Победы в номинации «Лучший жыршы» я добился сначала по воле Аллаха, а затем благодаря вам, моему народу. Тысяча благодарностей всем. Будьте здоровы. Эту победу я посвящаю отцу и матери», - сказал жыршы Оспан Кульсымаков.

Отметим, конкурс среди людей, внесших значительный вклад в пропаганду и развитие национальных ценностей, проводится в этом году уже во второй раз.