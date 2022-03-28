Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Мангистауский жыршы выиграл национальную премию «Наурыз-2022»

Автор:  
Аружан Саптарова
28 Марта 2022, 12:48
Мангистауский жыршы выиграл национальную премию «Наурыз-2022»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауский жыршы Оспан Кульсымаков стал победителем в номинации «Лучший жыршы» на конкурсе Национальной премии «Наурыз-2022», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в проекте приняли участие 114 претендентов в 8 номинациях. Голосование за участников конкурса проходило через официальный сайт телеканала «Qazaqstan». Победитель, набравший наибольшее количество голосов в каждой номинации, был награжден памятной статуэткой «Тайказан» и денежной премией в размере 500 тысяч тенге.

«Победы в номинации «Лучший жыршы» я добился сначала по воле Аллаха, а затем благодаря вам, моему народу. Тысяча благодарностей всем. Будьте здоровы. Эту победу я посвящаю отцу и матери», - сказал жыршы Оспан Кульсымаков.

Отметим, конкурс среди людей, внесших значительный вклад в пропаганду и развитие национальных ценностей, проводится в этом году уже во второй раз.

photo


Культура   Мангистауская область   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане