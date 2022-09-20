Мангистауский велосипедист стал победителем международного турнира в Испании

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 17 по 18 сентября в Барселоне (Испания), прошли соревнования Trofeu Internacional de Pista Cuitat de Barcelona «Memorial Miquel Poblet». Мангистауский спортсмен Сергей Пономарев завоевал два «золота» на соревнованиях, входящих в список отборочных состязаний, набравших рейтинговые очки до Олимпиады. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Сергей Пономарев стал чемпионом в кейринге и спринте.

По словам тренера Жануи Сеитовой, Сергей стал золотым призером соревнований по кейрингу, оставив далеко позади соперников из Ирландии и Великобритании.

В спринте так же не было равных казахстанцу. Вторым после Сергея к финишу пришел спортсмен из Великобритании. Замкнул тройку лидеров велосипедист из Норвегии.

В соревнованиях приняли участие около 70 участников из 10 стран.













Фото: www.instagram.com/mangystau.news