РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 20 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мангистауский велосипедист стал победителем международного турнира в Испании

    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 17 по 18 сентября в Барселоне (Испания), прошли соревнования Trofeu Internacional de Pista Cuitat de Barcelona «Memorial Miquel Poblet». Мангистауский спортсмен Сергей Пономарев завоевал два «золота» на соревнованиях, входящих в список отборочных состязаний, набравших рейтинговые очки до Олимпиады. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

    Сергей Пономарев стал чемпионом в кейринге и спринте.

    По словам тренера Жануи Сеитовой, Сергей стал золотым призером соревнований по кейрингу, оставив далеко позади соперников из Ирландии и Великобритании.

    В спринте так же не было равных казахстанцу. Вторым после Сергея к финишу пришел спортсмен из Великобритании. Замкнул тройку лидеров велосипедист из Норвегии.

    В соревнованиях приняли участие около 70 участников из 10 стран.





    Фото: www.instagram.com/mangystau.news


    Теги:
    Спорт Мангистауская область
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!