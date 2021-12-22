Мангистауский студент вошел в топ-100 лучших студентов колледжей Казахстана

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В конкурсе «топ-100 студентов колледжей Республики Казахстан», проходившем под эгидой 30-летия Независимости, выпускник школы №8 села Жетыбай Азамат Нурбергенов занял место среди лучших. Об этом сообщила руководитель Каракиянского районного отдела образования Калбиби Беккалина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, сейчас Азамат Нурбергенов учится на III курсе Мангистауского политехнического колледжа имени Халела Узбекгалиева по специальности «Автоматизация и управление».

«Азамат в школе был шустрым и активным, отличником учебы. В конкурсе лучших, организованном некоммерческим акционерным обществом «Талап», он прошел успешно три этапа и оказался в числе лучших студентов Казахстана», - сказала Калбиби Беккалина.

Напомним, ученица девятого класса школы-гимназии имени М. Абдыкаликова в селе Акшукур Тупкараганского района Азиза Нұрланқызы стала миллионером, выиграв грант «Тәуелсіздік ұрпақтары».