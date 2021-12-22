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Мангистауский студент вошел в топ-100 лучших студентов колледжей Казахстана

22 Декабря 2021 18:37
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Мангистауский студент вошел в топ-100 лучших студентов колледжей Казахстана

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В конкурсе «топ-100 студентов колледжей Республики Казахстан», проходившем под эгидой 30-летия Независимости, выпускник школы №8 села Жетыбай Азамат Нурбергенов занял место среди лучших. Об этом сообщила руководитель Каракиянского районного отдела образования Калбиби Беккалина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По ее словам, сейчас Азамат Нурбергенов учится на III курсе Мангистауского политехнического колледжа имени Халела Узбекгалиева по специальности «Автоматизация и управление».

«Азамат в школе был шустрым и активным, отличником учебы. В конкурсе лучших, организованном некоммерческим акционерным обществом «Талап», он прошел успешно три этапа и оказался в числе лучших студентов Казахстана», - сказала Калбиби Беккалина.

Напомним, ученица девятого класса школы-гимназии имени М. Абдыкаликова в селе Акшукур Тупкараганского района Азиза Нұрланқызы стала миллионером, выиграв грант «Тәуелсіздік ұрпақтары».


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#Образование   #Мангистауская область   #Молодежь  
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Автор:

Аружан Саптарова

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