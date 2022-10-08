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Мангистауский спортсмен стал чемпионом мира по вольной борьбе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Октября 2022, 14:23
Мангистауский спортсмен стал чемпионом мира по вольной борьбе

ПЛОВДИВ. КАЗИНФОРМ - Мангистауский спортсмен Абай Смагулов завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе среди ветеранов в Пловдиве (Болгария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций со ссылкой

В мировом первенстве по разным видам борьбы среди ветеранов соревнуются спортсмены из 60 стран. Они выступают в дивизионах A,B,C,D,E.

В соревнованиях мирового масштаба участвует и сборная Казахстана,которую представляют 20 спортсменов. В их числе и три борца из Мангистауской области.

Абай Смагулов в весовой категории до 88 кг завоевал звание чемпиона мира по вольной борьбе среди ветеранов в дивизионе А. В этом дивизионе боролись спортсмены в возрасте от 35 до 40 лет.

По словам исполнительного директора федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Амандыка Нурсултана, в первой встрече спортсмен победил кыргызского борца со счетом 4:3, во второй и в третьей схватках, проведенных со спортсменом из Латвии, с преимуществом в счете 5:1 Абай Смагулов вышел в финал. В финальной встрече наш борец победил соперника из Индии со счетом 7:5 и стал чемпионом мира.

Тренеры Абая Смагулова - Куруглиев Магомед и Ахмедханов Роман. Чемпионат мира проходит в Болгарии с 4 по 9 октября.



Фото : sports.kz



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