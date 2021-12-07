Мангистауский школьник победил на республиканском соревновании

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – ​Ученик 10«А» класса школы-лицея села Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области Ырысжан Сансызбай выступил на VІІ республиканском военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын». По итогам состязаний Ырысжан Сансызбай занял первое место в номинации изобретателей «Smart Sarbaz-2021». Юбилейная награда была вручена как победителю так и руководителю клуба «Альтаир» Максатбаю Джолаеву в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

​VII Республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» прошел в онлайн-формате. В мероприятии приняла участие 51 команда со всей страны.

​Военно-патриотический клуб «Альтаир», созданный при школе-лицее села Акшукур, является одной из лучших команд, регулярно посещающих региональные и республиканские мероприятия.

«Мы готовились, не считаясь со временем. Наша победа – плоды кропотливой работы. Были и некоторые трудности и препятствия. Тем не менее, наши молодые бойцы преодолели все трудности и проявили упорство. Это была гордость, радость не только 15 членов команды, принявших участие в этом соревновании, но и всей нашей школы. В целом, все члены нашей команды проявили большую настойчивость в победе и справились с трудностями. Это наглядно продемонстрировало огромный потенциал наших молодых солдат. Уверен, что в ближайшие годы мы добьемся еще более высоких результатов», - говорит руководитель клуба «Альтаир» Максатбай Джолаев.